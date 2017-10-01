瘦腹绝招迅速甩掉恼人救生圈

核心提示：小腹再平坦一些、腰肢再苗条一些－－－－－关于纤体的愿望，在夏天特别强烈，特别是腰腹间的赘肉，没有了厚重外衣的遮掩，变得异常明显。

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！





睡前100次推腹按摩

消除小肚子最有效的就是腹部按摩，每晚沐浴之后，用手掌从脐部上方、胸骨下方开始，由上向下推按，按摩时要略微施力为妙，然后再围绕脐周，顺时针和逆时针各按摩100次，一周下来，你会发现腹部变平坦了解许多。想要效果加剩，不如再配合专门针对腰部和腹部的纤体霜，其中的植物纤体紧肤成分能促进皮肤细胞新陈代谢，有效提升松弛、紧实腰腹肌腹。

横膈膜式呼吸，收紧你的小肚腩

胸部与腹部之间相隔的肌肉被称为“横膈膜”。 一次横膈膜式呼吸相当于普通胸式呼吸3~5倍空气的吸入量，能将养分充分送抵身体的各个角落，每天早晚各进行8-10次，不但可使新陈代谢更加活跃，并且通过横膈膜的呼吸还可产生腹压，对于收紧小腹效果显著。

方法：腹式呼吸指呼吸时腹部膨胀。而横膈膜呼吸时在吸气的同时横膈膜大幅上扬，而腹部反而收缩，练习时，最初可双手举至头上做欢呼状，胸部充分张开，这样易横膈膜上提。有意识地彻底运动胸部与横膈膜。

带脉、神奇的瘦腰穴位

带脉位于腰部最细的部位，也就是两侧、与肚脐同一水平线位置，这个穴位是人体最有效的减肥大穴，每天按摩能够帮助减少腰部赘肉，同时还能有效改善腹胀、便秘的问题，令小腹变平坦。每天早晚躺在床上，侧身放松时敲打，每侧各200下，对于纤瘦腰肢效果明显，如果你有便秘毛病，敲打两天就会见效。

坚持腰腹部运动

有利于腰腹部的体育活动可以每天多消耗250 千卡的热量，这是一个很现实的目标，坚持这样做每个星期可减掉大约1公斤左右的腰腹脂肪。

研究发现，跳舞和每天跑步30分钟是最值得推荐的活动。特别提可以锻炼到腰腹部的拉西舞和肚皮舞。根据对一位肥胖的中年妇女的跟踪研究，这位妇女除跳舞外，还做很多的家务，登楼梯而不用电梯，多步行少坐车，这比那些需要挤出时间安排的运动更现实，更易做到，效果也更显著。另外，还有许多办法可以消耗20千卡或50 千卡热量，步行、小跑、站着喝咖啡，这些小动作每小时稍做一点就为你的腹部减肥起到集少成多的作用。

关键提示：如果有条件，请一位私人教练帮你设计15天的腰腹减肥计划，接下来你按照计划执行就好了。这样做会让你每天的三十分钟运动更加有理且有趣。

【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】

想要健康瘦下来吗？想获得月减8斤的减肥方案？

关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“21天”，九姑娘马上送给你！