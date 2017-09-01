产后肚子一点不见小？这几点才是“真凶”

核心提示：很多生产后的妈妈都很头疼变形的大肚子，怎么回到从前的样子呢，接着往下看。

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女人生完孩子之后腹部就会变得没那么结实了，肉也非常的多，平常穿衣服也就开始变得不好看了，产后瘦腹部是非常重要的一件事情。

造成腹部脂肪囤积原因

1、吃很少或不吃

这是一种很常见的减肥方式，吃的很少或是不吃东西，但是这样的快速减肥方式只会让你复胖的更快速，并且还会伤害身体。

2、吃很多水果

水果是健康的，但它也是果糖，而且不会像其他糖那样被肝脏分解，最后形成脂肪。如果你想吃水果，选择低糖分的，像是浆果。

3、太爱吃乳制品

要让身体回到正轨，最好是切除乳制品，因为乳制品含有让腹部脂肪囤积的荷尔蒙。尤其是梨形身形的人，更应该减少乳制品的摄取。

4、喝减肥苏打水

不要以为零卡的苏打水就不会让你发胖。因为它的人工甜味剂会破坏大脑控制食欲的中心，导致摄取更多的食物。





5、姿势不良

你经常弯腰驼背吗？时常坐在桌子前，或是躺在沙发上？这些不良的姿势只会让你的腹部凸出，变成大腹婆。

如何改变产后腹部变形的情况？

1、走姿和坐姿要正确

走路时要抬头挺胸、摆动手臂。常环抱手臂在胸前，腹肌没有出力，容易突起。而且摆动手臂走路，不仅消耗更多的能量，看起来也格外有精神。而坐下时，也要让脊背打直，不要弯腰或挺腹，如此才能训练腹肌，使腹肌有力而不易松垮。

2、要改变饮食习惯

吃完饭后不要立即坐下或趴睡，最好能保持站立的形式，可以选择散散步或整理一些东西。如此除了减少脂肪堆积外，还能帮助消化。因为饭后30分钟内，如果保持不动的状态，容易形成腹部脂肪。





3、要配合运动

摇摇呼啦圈或随时做一做仰卧起坐、伸伸懒腰，都能逐渐消除腹部脂肪，且使腹肌日结实而不易再堆积脂肪。

产后减肚子操

1、仰卧床上，两膝关节屈曲，两脚掌平放在床上，两手放在腹部，进行深呼吸运动，肚子一鼓一收。

2、仰卧床上，两手抱住后脑勺，胸腹稍抬起，两腿伸直上下交替运动，由幅度小到幅度大，由慢到快，连做50次左右。

3、手放在身体两侧，两腿尽量向上跷，跷起来像蹬自行车一样两脚轮流蹬，直到两腿酸沉为止。

4、由于产后身体还没完全恢复，建议新妈咪要量力而行。