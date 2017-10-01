肌肉小腿快速变松，只要2招

核心提示：小腿上的肌肉不容易减掉，比减掉脂肪难度大很多，肌肉型的小粗腿一露出来，立马改变了完美的腿部线条。

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今日小编带大家了解肌肉瘦小腿的方法。

如何判断肌肉腿？

1、用手捏一下，身上，只要能捏起来的部位通通都是脂肪，无论软硬。想想看，肌肉是包裹身体骨骼，支持肢体运动的具有强力韧性的组织，怎么可能被手一下子捏起来嘛！如果你捏起来的真是肌肉，那么捏起来的部位肯定无法正常活动，而且非常疼，扭一下脚还很疼呢，何况是把肌肉捏起来，肌肉根本不可能被手一下子捏起来的。

2、好多MM的大腿，小腿捏起来硬硬的就以为是肌肉，其实不是的，只是脂肪组织被撑得大大的，互相之间挨得十分紧凑，所以才有会硬硬的感觉。 单个脂肪细胞特别大的时候当然是很难减了，所以总有MM错觉自己是肌肉型的。





为何出现肌肉型小腿

1、长时间的穿高跟鞋；

2、走路的姿式不对，正确的是脚跟先着地。

3、不能急走，走过也要拉伸、放松。

4，曾经进行过专业的运动训练，比如中小学是校队成员。

为了能穿上裙子，高跟鞋全收起来，换成了一双双平底鞋，每走一步都注意姿式，不再大步流星。

简单来说，肌肉型小腿，就是先“捏碎”肌肉，然后减掉小腿上的大块脂肪，最后减掉小块脂肪。





瘦腿小妙招1.拍打放松肌肉法

肌肉紧绷的小腿通常不容易变瘦，所以运动前后的首要步骤，是要打松结实的小腿肉肉。方法很简单，坐在平面上，把脚自然弯曲成90度，手握空心拳敲打小腿肌肉的地方，两腿轮换着敲，由上至下拍打小腿两侧和后侧。这个拍打动作还也可以睡前进行，每次不少于200下，能有效促进循环，帮助放松紧张的小腿肌肉，减轻浮肿。

瘦腿小妙招2.瘦腿捏揉法

在沐浴之后在腿部涂抹具有燃脂紧实功效的纤体服液，坐在床上或地上，小腿肌肉放松，用双手拇指、食指和中指揉搓小腿肌肉群，手法要稍微用力，感觉微微发热或发疼效果最好，每条腿每次按摩5分钟左右。