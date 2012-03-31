核心提示：错误的站姿和坐姿会影响我们身体的肌肉，使身材走形，容易发胖。正确的站立姿势及坐姿锻炼肌肉，成就易瘦体质的“姿势美人”减肥方法，控制体质简单有效！

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正确姿势减肥方法 站着就能瘦3kg。

身体的歪曲是不易瘦的原因之一

身体的歪曲会导致自律神经紊乱及内脏机能低下。同时也会造成驼背骨盆歪斜等，是身体衰老、不易减重的重要原因之一。

做到“正确的站姿”“正确的坐姿”就可以矫正弯曲的身体，提高整个身体的审美度，逐渐变成易瘦体质，这就是“姿势美人”减肥方法的秘诀。

锻炼深层肌肉，还原女性美身材

正确的站姿及坐姿，可以随时随地自然的锻炼深层的肌肉。还原女性柔美纤细身材。

改善身体不调症状，远离身体老化还原青春活力

正确的站姿及坐姿可以使内脏还原至正确的位置，提高代谢。改善肩膀酸痛、腰痛、便秘、及肌肤暗淡等症状。

正确的姿势→每日30秒×1周

形成易瘦体质的正确站姿

整体感觉自己想一座铁塔，“根基”坚固，“塔身”无限向上挺拔。

头：要有“头悬梁”的感觉，整个头部向上牵引。

下颚、颈部：颈部牵引下颚，向上抬至水平高度。

肩：胸部外扩，肋骨闭合。肩部垂直向下，肩胛骨向背部中央牵引聚拢。

腰：肩部及腰部，要有描绘长方形的意识，骨盆要立起。

臀部、腹部：下腹及臀部要瞬间的紧张牵引收腹提臀。让真个身体呈现一种尽量“纸片人”的感觉。

脚：将体重集中在脚部拇指球(大母脚趾根部下方圆形的区域)。感觉全身向前倾倒。