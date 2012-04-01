三种腰部减肥必吃的营养食品

核心提示：腰部减肥吃什么？减肥要吃营养低卡的食品，小编推荐以下三种腰部减肥必吃的营养食品，按照最佳食用量，可以达到很好的腰部减肥效果。

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1、杏仁

美味的杏仁富含纤维以及抗氧化剂——维生素E，所含的矿物质镁，是身体产生能量、塑造肌肉组织和维持血糖的必需品。

稳定的血糖能有效防止过度饥饿引起的暴食及肥胖。不过，杏仁最神奇的功能是它可以阻止身体对热量的吸收。

研究发现，杏仁细胞壁的成份可以降低人体对脂肪的吸收。因此，在胃要消化杏仁之前，它已经把自己变“瘦”了。

最佳食用量：杏仁虽好，也不能多吃，每天不要超过一盎司(大概23粒)，大概160卡路里。

2、鸡蛋

不能找到蛋白质含量比鸡蛋更丰富的食品了。

鸡蛋很受营养学家的推崇，因为其含有各种重要的氨基酸，身体正是利用这些氨基酸“生产”从肌肉纤维到大脑化学成分等几乎所有物质。

研究发现，早餐吃鸡蛋的人，他们在一整天里会较少感到饥饿。鸡蛋所含的蛋白质和脂肪会让人有过饱的假像。

最佳食用量：如果你的胆固醇不高的话，每天吃一只鸡蛋(一只鸡蛋含213毫克的胆固醇)。

3、大豆

大豆富含抗物化物、纤维及蛋白质。

大豆吃法多样，可以作为零食或者用来做菜、煲汤。豆制品的种类也很多，如豆腐和豆浆，都是健康美味又减肥的。 美国营养学院期刊的一项研究发现，用豆浆代替牛奶作为正餐饮品的肥胖者能更成功地减肥。

最佳食用量：每天25克的大豆蛋白质(半杯熟毛豆含130卡路里及11克蛋白质，4盎司豆腐含94卡路里和10克蛋白质)是补中益气，养血安神的佳品。

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（责任编辑：宋雪）