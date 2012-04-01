12个减肥窍门 边看电视边瘦身

核心提示：把看电视的时间利用来瘦身？最妙不过了！广告时间，上厕所时，哪怕就是对着电视，都是你可以利用的瘦身时间。
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我们应该怎样做呢？跳绳、站弓步、坐在健身球上……有太多你可以选择的方式，小编推荐12个超棒的减肥方法，让你边看电视变瘦身！
1.跳绳：每隔两分钟一次，连续四次
消耗——111卡路里。
2.广告时间，跑楼梯
消耗——42卡路里。
3.站在沙发前，身体下蹲直到屁股碰到坐垫
保持一分钟，重复四次。
消耗——80卡路里。
4.侧身躺在地板上，外侧腿侧抬
做五分钟。
消耗——50卡路里。
5.手臂划圈，保持一分钟
再重复两次。
消耗——20卡路里。
6.需要小便时，以冲刺速度奔向卫生间，然后，再冲刺跑回
消耗——30卡路里。
7.手握3磅的重物或两个汤罐，每次举过头顶，保持一分钟
可以锻炼肱三头肌(手放在头的后方，肘部贴近耳朵，上下举起重物)。
做三组。
消耗——17卡路里。
8.坐在健身球上，做一分钟腹肌锻炼
重复四次。
消耗——50卡路里。
9.如果做不来，只需在球上坐一个小时，做你自己的事情
消耗——38卡路里。
10.在离电视约五英尺处的地方，站弓步
保持五分钟。
消耗——37卡路里。
11.躺在电视机前，完全不动
保持一分钟，重复两次。
消耗——35卡路里。
12.躺在沙发上，背部靠着坐垫，转动身体
同时，把腿搭在靠背上，与腰部呈90度角。
身体慢慢贴向腿部，使腿部有紧缩和伸张的感觉。
做一个完整广告的时间。
（责任编辑：宋雪）
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