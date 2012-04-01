核心提示：怎样减肥最快？苹果被称为“减肥水果之王”，是很多人首选的减肥食品。但是如果只是一味的为了减肥而吃，总会让人觉得乏味。小编给你推荐“苹果减肥食谱”，教你各种苹果食谱的做法，轻松利用苹果减肥。

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怎样减肥最快 人气最旺的苹果减肥食谱。

苹果减肥食谱一：苹果蛋饼

材料：苹果2个，鸡蛋4个，鲜奶100毫升，糖25克。

做法：

1.将鸡蛋打散，加入鲜奶及糖搅拌；

2.将苹果去核，切成花片；

3.烧热平底锅，加入油，再将蛋浆倒入锅中用小火煎；

4.将苹果片铺在蛋饼上，待底部熟后再翻转煎，然后装盘。

苹果减肥食谱二：苹果玉米汤

材料：苹果2个、玉米3只、鸡腿一只、姜一块。

做法：

1.鸡腿去掉皮下脂肪，把鸡腿跟加了姜的冷水一同煮到滚，再捞出；

2.苹果跟玉米切成块，把飞过水的鸡腿和玉米、苹果，加上2000g的水一同下入锅；

3.大火煮到滚，再转小火煲40分钟就可以了，喝的时候再调味。

苹果减肥食谱三：酸奶苹果沙拉

方法很简单，但是对于爱喝酸奶的你绝对是不可错过的，苹果单吃太单调，不如把苹果切成块，然后把你爱喝的酸奶淋上去，简单的做个酸奶苹果沙拉，既美味又可以达到通便的效果。

苹果减肥食谱四：苹果生地蜜饮

材料：苹果1个，生地黄15克，蜂蜜30克。

做法：

生地黄煎水取汁200毫升。苹果洗净，去皮去核，切碎，榨汁，加入生地汁，调入蜂蜜即成。早晚温服。具有滋阴补虚、润肠通便、清热除烦的功效。

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（责任编辑：宋雪）