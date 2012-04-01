核心提示：什么减肥方法最有效？眼看就要到了“露肉”的季节了，一层层的游泳圈，胳臂上的蝴蝶袖如何甩掉？向脂肪宣战！型男靓女，你们准备好了吗？

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什么减肥方法最有效 六大运动减肥利器使用攻略。

1、划船器

尽量使动作连贯流畅，默数1-2-3和3-2-1。双腿前蹬，身体上摆，手臂伸向胸腔底部，转动飞轮。阻力保持中档，做4~6组划船动作。每组10分钟，中间休息2~3分钟。

2、跑步机

放松双腿使步伐轻松，尽量缩短跑步时间但是加大强度，把不同速度和坡度混合起来。开始将坡度调到2%，经过几轮后，加到10%。锻炼效果强度越大，脂肪燃烧速度就越快，时间就可以越短。

3、动感单车

调整座椅，把脚后跟放在踏板中间。腿部要完全舒展，向下蹬直，到达踏板旋转的最低点。不断变化强度，以最快节奏骑2~3分钟，然后休息3分钟，重复这组动作15分钟。并且时不时站立起来。

4、踏步机

适当调节阻力，不要让器械自己向前遛。当你的平衡杆我以后，把手从扶手上放下来，让核心肌肉都运动起来以保持平稳。每隔几分钟做1分半钟地冲刺，中间最多休息两次。随着身体条件的加强，减少休息的时间。

5、爬楼梯机

把手轻放在扶手上保持平衡，上身挺直，稍微向前倾，就好像正准备上一大级台阶，但不要太过于弯腰。把脚步放慢，增加阻力，它会使你运动强度增大，心率更快，燃烧更多脂肪。

6、跳绳

跳绳能够锻炼你所有的肌肉和跟腱，因为跳绳10分钟所消耗的热量相当于跑步30分钟。为什么不去买一根跳绳呢？

如果你觉得自己很忙，又想变瘦，什么减肥方法最有效？

每周至少应该有3~5次的散步，每次不少于1.5公里。

不放过每一个爬楼梯的机会，放弃公司和公寓的电梯。

凡是可以站着完成的事情，最好站着完成。站立时稍垫脚尖，使身体处于比较紧张的状态。

不限速度的跑步，哪怕像走一样慢的速度，也要坚持每周一次，跑35分钟。

坚持力量训练，上肢每周2次，每次45分钟；下肢每周1次，每次60分钟。

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（责任编辑：宋雪）