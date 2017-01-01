产后哺乳期怎么减肥 多个细节需注意

核心提示：每个产妇的体重都会比怀孩子之前还要高，所以很多产妇都想要减肥，那么产后哺乳期怎么减肥呢？产后哺乳期减肥的话考虑到的东西会更多，既要瘦，又不能影响喂养孩子，那么产后哺乳期怎么减肥呢？接下来让我们一起来了解一下吧。
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产后哺乳期是一段比较特殊的时期，所以这个时候减肥的话，就要注意方法的使用，那么产后哺乳期怎么减肥呢？这个时候减肥并不能像我们平时一样节食，因为要补充充足的营养来给孩子喂奶，接下来让我们一起来了解产后哺乳期怎么减肥吧。
产后哺乳期怎么减肥
1．减肥的时间：关于这个最好先咨询医生，征得医生的同意再开始减肥。产后哺乳期怎么减肥？一般建议产后四十二天再开始减肥，原因是产后妈妈们身体相对虚弱，宝宝在这个时候也需要营养。
2．方法的选择：产后哺乳期减肥的话方法的选择是很重要的，不要节食，而是通过调整饮食习惯来减肥，饮食要遵循科学、合理、均衡膳食的原则，既要保证妈妈和宝宝能够汲取充足的营养，又不要摄入太多的营养。吃东西的速度要慢，提高咀嚼次数，吃东西要细嚼慢咽。
3．减肥的速度：产后哺乳期怎么减肥？基础条件就是保证宝宝奶水充足，新妈妈的减肥速度建议控制在每个星期减0.5千克到1千克。
4．适当锻炼：可以早晚散步，做简单的瑜伽和家务活。
5．保持好心情：虽然说哺乳期自己的体重超标了，但是妈妈们不要太过担心自己的体重，其实只要坚持减肥，产后瘦身就不是问题。
6．养成好的饮食习惯：产后哺乳期怎么减肥？其实平时吃的东西也是很重要的，把平时喜欢吃的零食换成水果，吃说过可以摄取一定的维生素，并且也能补充母体的营养，又可以降低过多的脂肪囤积。
7．日常生活技巧：产后哺乳期怎么减肥？这个时候要多喝水，并且要保证充足的睡眠时间，平时经常给腿部按摩。
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