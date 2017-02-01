节后肥肉两茫茫 8种方法帮你节后减肥

核心提示：春节期间或款待朋友，或拜访亲友，人们难免多吃多喝，积攒一些赘肉，这往往会形成“节后减肥热”。下面是小编向渴望减肥的朋友们推荐的８种减肥方法。

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特效仰卧起坐

腹部肥胖人群可做特效仰卧起坐，它对减少腹部脂肪效果非常理想。动作开始时，运动者需要仰面躺在床尾，臀部以下则需探出床外。躺好后逐渐弯起膝盖，将大腿置于腹部上方。双手在身体两侧水平张开，然后手掌放于臀部下方。随后腹部用力带动双腿，以缓慢数到10的速度将腿往前伸直。注意此时脚尖必须向上并使身体成为一条直线，完成后在顶端稍作停顿，再以数到5的速度弯曲膝盖，将大腿还原到起始位置。在整个运动过程中背部、肩膀、手臂都必须保持放松，主要发力部位应该是腹部。每日所做次数，各人依据自身身体情况自定。

腹部肥胖人群还可运用腹式呼吸做缩腹步行。这种方式的要领是在吸气时腹部要充分膨胀，呼气时腹部则需要收缩，且尽可能地收紧。它有助于刺激肠胃蠕动，促进体内废物排出，增加肺活量。进行缩腹步行时应该按照如下方法进行：在日常步行和站立时要用力缩小腹并配合腹式呼吸，这样可以让小腹肌肉变得结实。刚开始用这一方法时会不太习惯，但只要随时提醒自己缩腹步行，就会很好地达到减肥目的。这样坚持几个星期以后不仅可以使小腹趋于平坦，连走路的姿势也会更优美。

适合办公室人群使用。坐在靠背椅的边上双手反抱椅背，感觉好像要从椅子上滑下来。这时候要尽量放松身体，尽可能地弓背塌腰，使腰部尽量贴到椅面上。然后双脚轮流做蹬自行车动作，这时一定要注意放松腿部肌肉。运动时需要一只脚向下伸，越低越好，只要不触及地面即可，同时另一只脚弯曲向上，且越高越好。也可以双腿同时向上弯曲再同时向下伸展，做动作时腰部需尽量贴近椅面。这些动作需要每天练习一至两组，每组不少于20次。

按摩

除了运动，按摩也是一种常用且简单易行的减肥方法。它主要是利用揉捏等动作，并配合具备减肥效果的按摩霜，去达到改善体内脂肪含量的作用。因为按摩可以提高皮肤的温度从而实现大量消耗能量，并可以促进肠蠕动、促进血液循环，使多余水分排出体内。按摩的基本方法：以肚脐为中心做类似画问号方式进行，先按摩右侧，后按摩左侧。每天按摩1次，每次左右两侧各按摩30至50次。

粗盐对抗脂肪法。粗盐具有发汗作用，所以它可以起到排出体内废物和多余水分的作用。此外粗盐还可以起到促进皮肤新陈代谢、软化污垢，补充人体所需盐分、矿物质，使肌肤细致、紧绷的作用。这种减肥方式的做法为：首先购买几袋粗盐，每次洗澡前取一杯加上少许热水拌成糊状涂在腹部。10分钟后用热水把粗盐冲洗干净，也可以经按摩后再冲掉然后开始洗澡。另一种方法，是洗完澡后在手掌上撒一大匙粗盐进行腹部按摩，按摩时不可以太用力，以免把皮肤搓得更加粗糙。肌肤比较敏感者则可以使用较细的沐浴盐代替粗盐。

生理学家研究指出，人体脑力劳动的强度越大，体内所消耗的营养物质越多，因此人们可以通过这样方法达到减肥目的。想要减肥的人可以通过读书、绘画、练字、写作、演算数学、学习技术等方法，使大脑每天都有一定的时间处于紧张状态。这种方法不仅可以达到减少体内脂肪目的，还可积累知识，提高修养。

保鲜膜减肥法

正确的减肥方法它是身上附着赘肉的部位涂上薄而均匀的白色凡士林，然后用保鲜膜将涂抹过凡士林的部位包裹起来。包裹时一定要将身体包裹严密，包好后用透明胶带固定。然后浸泡在水温40至42摄氏度的浴缸内。每次浸泡时只需要浸泡包裹保鲜膜的部位，时间在15分钟左右。浸泡完毕后，需要剥下保鲜膜并用热毛巾擦去身上的凡士林，再用香皂洗净。此外，还需要一边冲冷水，一边用双掌有节奏地拍击腹部。

吃喝均可减肥

这种减肥法就是在吃喝过程中实现减肥。吃，就是在正餐之前加一顿减肥餐，这可以在保障人体摄入足够营养的基础上很好地控制食量，从而减少正餐中摄入的多余热量、脂肪。减肥餐的食谱多种多样，减肥者可以留意市面上的有关商品。喝，就是在餐后饮用有关具有减肥功效的茶水。

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