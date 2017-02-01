39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 减肥 > 减肥方法 > 生活减肥窍门 > 正文
综合
问医生

节后肥肉两茫茫 8种方法帮你节后减肥

减肥文章排行榜
2017-02-01YOKA时尚网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：春节期间或款待朋友，或拜访亲友，人们难免多吃多喝，积攒一些赘肉，这往往会形成“节后减肥热”。下面是小编向渴望减肥的朋友们推荐的８种减肥方法。

推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

　　

肥胖 腹部 赘肉 减肥_ 29689716_xxl

　　特效仰卧起坐

　　腹部肥胖人群可做特效仰卧起坐，它对减少腹部脂肪效果非常理想。动作开始时，运动者需要仰面躺在床尾，臀部以下则需探出床外。躺好后逐渐弯起膝盖，将大腿置于腹部上方。双手在身体两侧水平张开，然后手掌放于臀部下方。随后腹部用力带动双腿，以缓慢数到10的速度将腿往前伸直。注意此时脚尖必须向上并使身体成为一条直线，完成后在顶端稍作停顿，再以数到5的速度弯曲膝盖，将大腿还原到起始位置。在整个运动过程中背部、肩膀、手臂都必须保持放松，主要发力部位应该是腹部。每日所做次数，各人依据自身身体情况自定。

　　腹部肥胖人群还可运用腹式呼吸做缩腹步行。这种方式的要领是在吸气时腹部要充分膨胀，呼气时腹部则需要收缩，且尽可能地收紧。它有助于刺激肠胃蠕动，促进体内废物排出，增加肺活量。进行缩腹步行时应该按照如下方法进行：在日常步行和站立时要用力缩小腹并配合腹式呼吸，这样可以让小腹肌肉变得结实。刚开始用这一方法时会不太习惯，但只要随时提醒自己缩腹步行，就会很好地达到减肥目的。这样坚持几个星期以后不仅可以使小腹趋于平坦，连走路的姿势也会更优美。

　　适合办公室人群使用。坐在靠背椅的边上双手反抱椅背，感觉好像要从椅子上滑下来。这时候要尽量放松身体，尽可能地弓背塌腰，使腰部尽量贴到椅面上。然后双脚轮流做蹬自行车动作，这时一定要注意放松腿部肌肉。运动时需要一只脚向下伸，越低越好，只要不触及地面即可，同时另一只脚弯曲向上，且越高越好。也可以双腿同时向上弯曲再同时向下伸展，做动作时腰部需尽量贴近椅面。这些动作需要每天练习一至两组，每组不少于20次。

  按摩

　　除了运动，按摩也是一种常用且简单易行的减肥方法。它主要是利用揉捏等动作，并配合具备减肥效果的按摩霜，去达到改善体内脂肪含量的作用。因为按摩可以提高皮肤的温度从而实现大量消耗能量，并可以促进肠蠕动、促进血液循环，使多余水分排出体内。按摩的基本方法：以肚脐为中心做类似画问号方式进行，先按摩右侧，后按摩左侧。每天按摩1次，每次左右两侧各按摩30至50次。

　　粗盐对抗脂肪法。粗盐具有发汗作用，所以它可以起到排出体内废物和多余水分的作用。此外粗盐还可以起到促进皮肤新陈代谢、软化污垢，补充人体所需盐分、矿物质，使肌肤细致、紧绷的作用。这种减肥方式的做法为：首先购买几袋粗盐，每次洗澡前取一杯加上少许热水拌成糊状涂在腹部。10分钟后用热水把粗盐冲洗干净，也可以经按摩后再冲掉然后开始洗澡。另一种方法，是洗完澡后在手掌上撒一大匙粗盐进行腹部按摩，按摩时不可以太用力，以免把皮肤搓得更加粗糙。肌肤比较敏感者则可以使用较细的沐浴盐代替粗盐。

　　生理学家研究指出，人体脑力劳动的强度越大，体内所消耗的营养物质越多，因此人们可以通过这样方法达到减肥目的。想要减肥的人可以通过读书、绘画、练字、写作、演算数学、学习技术等方法，使大脑每天都有一定的时间处于紧张状态。这种方法不仅可以达到减少体内脂肪目的，还可积累知识，提高修养。

　　保鲜膜减肥法

　　正确的减肥方法它是身上附着赘肉的部位涂上薄而均匀的白色凡士林，然后用保鲜膜将涂抹过凡士林的部位包裹起来。包裹时一定要将身体包裹严密，包好后用透明胶带固定。然后浸泡在水温40至42摄氏度的浴缸内。每次浸泡时只需要浸泡包裹保鲜膜的部位，时间在15分钟左右。浸泡完毕后，需要剥下保鲜膜并用热毛巾擦去身上的凡士林，再用香皂洗净。此外，还需要一边冲冷水，一边用双掌有节奏地拍击腹部。

　　吃喝均可减肥

　　这种减肥法就是在吃喝过程中实现减肥。吃，就是在正餐之前加一顿减肥餐，这可以在保障人体摄入足够营养的基础上很好地控制食量，从而减少正餐中摄入的多余热量、脂肪。减肥餐的食谱多种多样，减肥者可以留意市面上的有关商品。喝，就是在餐后饮用有关具有减肥功效的茶水

21天计划2

【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】

想要健康瘦下来吗？想知道什么才是适合你的减肥方法？

关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“BMI”，九姑娘马上告诉你！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

节后肥肉 节后减肥 减肥方法

减肥专栏

阅读达人故事，学习成功经验
四个月减34斤 我是怎么做到的？采姑娘的小蘑菇 四个月减34斤 我是怎么做到的？

我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...

向TA取经
宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯群儿 宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯

我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...

向TA取经
一年半减70斤 我的青春不要肥胖辣椒 一年半减70斤 我的青春不要肥胖

减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...

向TA取经
减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉卢炳丞 减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉

我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...

向TA取经
总减脂102公斤 你没看错是公斤浩哲 总减脂102公斤 你没看错是公斤

17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...

向TA取经
减肥50斤的故事 没谁天生是胖子嵊州赵炜 减肥50斤的故事 没谁天生是胖子

我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...

向TA取经
一年减100斤 我的六个饮食技巧伟奇伟奇哟 一年减100斤 我的六个饮食技巧

自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...

向TA取经
生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈小爱妈妈 生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈

其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...

向TA取经
七个月甩肉50斤 告别失恋肥！洋洋 七个月甩肉50斤 告别失恋肥！

2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...

向TA取经
减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉二狗砸 减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉

首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...

向TA取经
238斤到152斤 我得到毅力和健康岁月神偷 238斤到152斤 我得到毅力和健康

减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...

向TA取经
健身后180斤的我 你们觉得胖？孤狼 健身后180斤的我 你们觉得胖？

本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...

向TA取经
身材不辜负你颜值 才懂真正的自由瑶瑶 身材不辜负你颜值 才懂真正的自由

大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...

向TA取经
20个月减75斤 虽慢我还会更好澳小丫 20个月减75斤 虽慢我还会更好

我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...

向TA取经
人生最大的转变 胖妈变辣妈邢秀石 人生最大的转变 胖妈变辣妈

减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...

向TA取经
200斤到110斤 科学减肥最好杨肉肉 200斤到110斤 科学减肥最好

我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...

向TA取经
减肥别想快速瘦 要有平常心沈佳 减肥别想快速瘦 要有平常心

瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...

向TA取经
大基数甩肉50斤 我做到了呱呱 大基数甩肉50斤 我做到了

我5个月减了25KG，体重从106KG减到了81KG。对于我这种大基...

向TA取经
快走+力量训练 瘦身减脂配方sleepapple 快走+力量训练 瘦身减脂配方

从正式减肥开始到现在历时6个月了，一共减重30多斤。最胖的时候大...

向TA取经
跑步+椭圆机我成功瘦26斤病猫懒又馋 跑步+椭圆机我成功瘦26斤

曾经因为腰突我开始锻炼，后来慢慢的爱上了运动，其实我觉得小体...

向TA取经
减肥，你喜欢哪种方案？
保守型减肥方案 平衡型减肥方案 激进型减肥方案
减肥百宝箱——小工具助你轻松减肥 更多>>

我来评论

已有0人评论  查看评论

减肥热讯

减肥真人秀 减肥大家帮 瘦身厨房 减肥跟我学

胖子与瘦子谁更怕冷胖子与瘦子谁更怕冷
胖子为何易得高血压胖子为何易得高血压
关注39减肥频道官方微博 进入39减肥论坛

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
整形 饮食 育儿 女性 问答 减肥热文排行 一周减肥热点 热门资讯 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈