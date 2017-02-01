节后肠胃清油腻 这些健康食谱你还不get起来！

核心提示：假期结束后上班第一天，总听到身边同事说自己上火了不舒服。俗话说“病从口入”相信大部分人都是因为假期太贪吃所造成的，所以今天编辑就要告诉你一些健康食谱，让你好好调理下身体，重新打起精神来。
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美味早餐
对早餐来说，它就是开启崭新一天的钥匙。你每天是否能有个好心情，多半跟早餐有关系，所以千万不能凑合。如果你想打破目前消沉的状况，那么不如从早餐着手。
谷物可以有效地保护心脏，其中所含的抗性淀粉，不容易被消化，有利于燃烧更多的脂肪和激素，让人感觉精力更充沛。此外，那些每逢佳节胖三斤的MM，吃谷物早餐可以有效地控制体重。
准备：胡桃、燕麦片、杏仁、牛奶、坚果（根据个人口味准备）、红枣、蜂蜜
1.将准备好的坚果类食物放入碗中，再加入适量的蜂蜜（可根据个人的口味而定）。
2.将加入蜂蜜后的坚果搅拌均匀。
3.待充分搅拌均匀后，倒入碗中，加入鲜牛奶（牛奶亦可根据个人口味适当加热）。
4.用勺子将其搅拌均匀后即可食用。
丰富午餐
尽管要清理肠胃中的油腻，那么也要善待自己，主食和新鲜蔬菜的搭配才能够让你吃饱的同时变健康。说到清肠胃，你要注意不是少吃或是不吃就代表健康，所以中午还是需要丰盛些的。
红薯在古代文献里记载，有“补虚乏，益气力，健脾胃，强肾阴”的功效。特别是有些人脾胃不和，吃些红薯可以益气生津，宽肠胃，通便秘。
准备：玉米饼、熟红薯、洋葱、孜然、盐、（可根据个人口味是否加入辣椒面）大蒜、萝卜、香菜、醋、糖。
1.先将熟红薯用刀切成大小均匀的条状。
2.将红薯放入切割器中，打碎搅成细条，放置一旁待用。
3.将洋葱和大蒜洗干净，切成碎末放入锅中爆香，再加入孜然、盐等调味料。
4.翻炒差不多后，将之前备好的红薯丝放入其中，搅拌均匀。
5.将萝卜切成小丁，加入糖、醋和盐，将香菜洗净切碎后加入其中提味。
6.将玉米饼放入锅中加热，放入之前制作好的馅料。
7.最后，用刀将玉米饼切成小份即可食用。
【苹果山核桃沙拉】
俗话说“一日一苹果，疾病远离我”，可见苹果的营养价值还是很高的。苹果不仅可以调节肠胃功能，还有助于美容养颜。
准备：苹果、芝麻菜、洋葱、山核桃、沙拉酱、柠檬
1.先将准备好的苹果洗净，用刀将其切成小片儿即可。
2.将芝麻菜和洋葱洗净，并把洋葱切成洋葱条，将其全部放入碗中，再在顶部加上些山核桃，随后加入沙拉酱。
3.充分搅拌均匀后即可食用，如果想要味道更佳清新可以适当加入些柠檬。
精致晚餐
人们常说“早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少”，所以晚餐最好少吃些大鱼大肉，如果真的是无肉不欢，那么不如吃些清淡的肉类食物。
【鸡肉菠菜丸子汤饭】
节假日最消耗胃，而菠菜被证明是遏制暴饮暴食，维持正常的血液压力。菠菜其中富含的维生素和其他重要的元素对身体有很大的作用。
准备：鸡肉馅、调味料（黑胡椒、盐）、姜丝、山药碎、菠菜、米饭、鸡汤、葱末
1.将鸡肉馅、菠菜、姜丝、调味料、山药碎放入碗中搅拌均匀。
2.将准备好的馅料搓成小丸子的形状，放在盘子上待用。
3.将鸡汤倒入锅中，煮沸，将鸡肉菠菜丸子放入锅内，煮熟，加入葱末提香。
4.取适量的米饭，用碗将其扣在盘子中央。
5.最后再盛出适量的汤汁和丸子浇在米饭上即可。
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