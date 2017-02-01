减肥素食排毒餐 让毒素吃出去

核心提示：虽然从我们的外表看不出来，但其实很多人的体内都积累着很多的毒素，这些毒素也使得我们的体重上涨，可通过减肥素食排毒餐来排毒，进而让我们瘦下来。那么减肥素食排毒餐有哪些呢？接下来让我们一起来了解一下吧。

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我们知道，要是身体里面毒素多的话，对于我们的肠胃来说负担就太大了，所以我们有时候需要通过减肥素食排毒餐来排毒，这样不仅能减肥，也有助于我们的身体健康。不过对于减肥素食排毒餐很多人并不了解，不知道吃什么东西可以排毒，让我们从下文来了解减肥素食排毒餐吧。

减肥素食排毒餐

1．早餐：早上可以喝1杯豆浆配上全麦面包两片合黄瓜1根。不过在豆浆里面不要加糖。无糖豆浆可以抑制脂肪的产生。要是想减肥的话，吃全麦面包要比普通面包好，原因是重量一样的全麦面包与普通面包相比，所包含的纤维素会更多，而纤维人体不仅不被吸收，还容易让我们感觉到饱，有利于减肥。

2．午餐：中午拿腐乳空心菜、拌豆腐、醋烹绿豆芽来配上一碗米饭。选用腐乳空心菜来配饭，不仅好吃而且可以清热解毒，治疗便秘，能量也很低，怎样吃都不会长胖。而豆腐是很有营养的一种食物，其高营养、高矿物质、低脂肪，豆腐里面含有很多的蛋白质，这有利于增强体质和增加饱腹感，对于减肥是有好处的。特别适合于单纯性肥胖者食用。拌豆腐加番茄这个菜不仅好看，而且味道可口、营养丰富。豆芽所含有的热量较少，吃了不易形成皮下脂肪堆积，所以常吃有助于减肥。

3．晚餐：晚上拿素炒西胡芦、番茄冬瓜汤、腐竹拌黄瓜来配上一小碗红豆粥。减肥素食排毒餐晚餐之所以这么迟，那也是有道理的。西葫芦调节人体代谢，起到减肥、抗癌防癌的效果。而番茄冬瓜汤的热量非常低，吃了不怕长胖。冬瓜清热利水，番茄健脾消食、凉血解毒，所以喝这个汤是很好的，既能减肥，又有其他好处。