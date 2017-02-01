喝排毒的中药能减肥吗 通过排毒的方式来减肥

核心提示：我们听说过的排毒方法有很多，有拔罐排毒、刮痧排毒等等，也可以通过喝排毒中药的方式来排毒，那么喝排毒的中药能减肥吗？有些人不清楚排毒跟减肥是不是可以挂钩，喝排毒的中药能减肥吗？接下来让我们一起来了解一下吧。
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我们经常会听说到排毒和减肥这两个词，别人也经常把它们放在一起，那喝排毒的中药能减肥吗？是不是排毒了以后就能够瘦下来呢？很多人并不清楚，接下来让我们一起来了解一下。
从中医的角度来说，肥胖的主要因素是痰、湿、气虚，因此喝中药从益气、健脾、化痰等方面着手，通过中药来加快脂肪燃烧速度和排毒速度，从而让身体各个器官的功能恢复。那么喝排毒的中药能减肥吗？其实是可以的，通过喝排毒的中药把人体多余的脂肪转换成需要被新陈代谢掉的热量，这样就能够达到瘦身的效果了。有不少体重超标的人都会有便秘的困扰，尝试很多方法也不太有用，结果还是便秘，这主要跟人体的新陈代谢与肠胃蠕动有关，可以通过中药来解决。
排毒的中药配方
1．配方一：这个中药配方需要的材料有海藻、夏枯草、山楂、白芥子、泽泻、茵陈、米仁各、柴胡各和甘草。拿这些中药材来用水煎服，每天需要用到一剂。起到的作用有化痰消脂、健脾利湿等，很适合女性的一个减肥方法。
2．配方二：这个中药配方需要的材料有决明子、车前子、山楂、陈皮、何首乌、甘草和枳壳。拿这些中药材来用水煎服，每天需要用到一剂。在这些药材当中，决明子可以起到清肝明目、润肠通便的作用。吃山楂可以帮助消化。而车前子则有利水、清肺、明目、祛痰的功效。陈皮的作用是通肠道、解热。何首乌具有益血、润肠通便、解毒的功效。而甘草可以润肺止咳、清热和补脾胃。枳壳起到疏通经络、消除胀气的效果，对于胸胁胀痛、消化不良的人来说吃枳壳是不错的。
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