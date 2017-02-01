产后吃什么可以瘦身 五种水果让你轻松瘦下来

核心提示：产后体重会大幅上涨，如果说可以通过饮食来减肥的话，那真的是非常好的，那么产后吃什么可以瘦身呢？因为产后要给孩子喂奶，所以产后减肥不能节食，可是又想减肥，那么产后吃什么可以瘦身？接下来让我们一起来了解一下吧。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
产后减肥并不容易，这个时候不可以做剧烈的运动，并且还要补充足够的营养来喂养孩子，吃什么东西可以减肥又有营养呢？产后吃什么可以瘦身呢？如果知道产后吃什么可以瘦身的话，可以帮助很多产妇瘦下来。
产后吃什么可以瘦身
1．苹果：苹果可以说是水果之王，吃苹果是可以减肥的。苹果中含有丰富的维生素，吃苹果可以促进身体的消化吸收。这样就可以有效避免热量转化为脂肪在体内堆积。并且苹果吃了有非常好的饱腹感，这样可以降低其他热量的摄入。产后吃什么可以瘦身？像苹果这么好的水果可以多吃。
2．甜橙：这种水果含维生素C多、纤维度多，并且热量低，甜橙甚至可以替代蛋糕和曲奇。所以你要是喜好吃甜的东西的话可以吃甜橙来满足对甜食的欲望。甜橙富含纤维素可有助于排便，所以吃甜橙可以促进身体的废物和有害物质排出，清理肠胃。
3．番石榴：产后吃什么可以瘦身？番石榴是一个不错的选择。番石榴其实一直都是瘦身的好帮手，可是知道的人并不多。番石榴的热量低，膳食纤维丰富，饱腹感很强，所以是很适合减肥的一样食物。番石榴可以榨汁，喝了以后可以减少囤积在体内的脂肪，加快身体新陈代谢，减肥更有效。
4．奇异果：奇异果的价格在水果当中是比较高的，可是它的营养也很高。有人说奇异果是维生素C之王，并且奇异果膳食纤维高，所以有非常好的促进肠胃蠕动的功效。奇异果还是夜猫族维持营养和体力的最佳伴侣哦。
5．梨：直接吃梨的话是有利于减肥的。梨中含有丰富的纤维素和多种维生素，直接拿一个梨来削皮吃，可以增加人们的饱腹感，减少食物的摄入。
【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】
想在2016年健康瘦下来吗？想知道什么才是适合你的减肥方法？
关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“BMI”，九姑娘马上告诉你！
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...向TA取经
瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...向TA取经
我5个月减了25KG，体重从106KG减到了81KG。对于我这种大基...向TA取经
从正式减肥开始到现在历时6个月了，一共减重30多斤。最胖的时候大...向TA取经
曾经因为腰突我开始锻炼，后来慢慢的爱上了运动，其实我觉得小体...向TA取经
骑自行车能够防止“三高”，还能保持好身材，更是一种省钱省时的方法。详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]