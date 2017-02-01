产后吃什么可以瘦身 五种水果让你轻松瘦下来

核心提示：产后体重会大幅上涨，如果说可以通过饮食来减肥的话，那真的是非常好的，那么产后吃什么可以瘦身呢？因为产后要给孩子喂奶，所以产后减肥不能节食，可是又想减肥，那么产后吃什么可以瘦身？接下来让我们一起来了解一下吧。

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产后减肥并不容易，这个时候不可以做剧烈的运动，并且还要补充足够的营养来喂养孩子，吃什么东西可以减肥又有营养呢？产后吃什么可以瘦身呢？如果知道产后吃什么可以瘦身的话，可以帮助很多产妇瘦下来。

产后吃什么可以瘦身

1．苹果：苹果可以说是水果之王，吃苹果是可以减肥的。苹果中含有丰富的维生素，吃苹果可以促进身体的消化吸收。这样就可以有效避免热量转化为脂肪在体内堆积。并且苹果吃了有非常好的饱腹感，这样可以降低其他热量的摄入。产后吃什么可以瘦身？像苹果这么好的水果可以多吃。

2．甜橙：这种水果含维生素C多、纤维度多，并且热量低，甜橙甚至可以替代蛋糕和曲奇。所以你要是喜好吃甜的东西的话可以吃甜橙来满足对甜食的欲望。甜橙富含纤维素可有助于排便，所以吃甜橙可以促进身体的废物和有害物质排出，清理肠胃。

3．番石榴：产后吃什么可以瘦身？番石榴是一个不错的选择。番石榴其实一直都是瘦身的好帮手，可是知道的人并不多。番石榴的热量低，膳食纤维丰富，饱腹感很强，所以是很适合减肥的一样食物。番石榴可以榨汁，喝了以后可以减少囤积在体内的脂肪，加快身体新陈代谢，减肥更有效。

4．奇异果：奇异果的价格在水果当中是比较高的，可是它的营养也很高。有人说奇异果是维生素C之王，并且奇异果膳食纤维高，所以有非常好的促进肠胃蠕动的功效。奇异果还是夜猫族维持营养和体力的最佳伴侣哦。

5．梨：直接吃梨的话是有利于减肥的。梨中含有丰富的纤维素和多种维生素，直接拿一个梨来削皮吃，可以增加人们的饱腹感，减少食物的摄入。