蔬果是减肥的必备餐 但吃起来还要合时宜

核心提示：到了夏天，大家都对肉肉类食品敬而远之，蔬果成为了正餐，即解渴又好吃。然而，夏天吃蔬果还要合时宜，时令减肥更有效，当造的蔬果，不但符合天然之道，味道亦更可口，为瘦身工程加一把劲吧～

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夏天吃什么蔬果最好？还是让小编来给大家介绍吧！

Fruit1 西瓜

大热天时食一口冰凉西瓜只有一个字：爽！实时消暑排解闷热，而且西瓜性凉，有助清热解渴。同时，西瓜更含有大量的钾，对利尿亦有帮助，有水肿问题不妨多吃。

Fruit2 苦瓜

苦瓜的糖和脂肪含量非常低，所以热量相对亦低，食再多都不会超标。而且夏天当造，苦味当然较浓，这有助抑制食欲，自自然令你瘦下来。

Fruit3 青瓜

含水量极高，正好于炎夏为大家补水，同时除了胶质、果酸，青瓜还含有生物活性酶，可促进新陈代谢、利尿，提升细胞活跃度。

Fruit4 冬瓜

冬瓜高钾低钠的特性，特别适合水肿人士，而内含的丙醇二酸，更可抑制糖类转化为脂肪。同时，当中的活性物质还能抑制体内黑色素沉淀，带来额外的美白效果。

Fruit5 菠萝

讲到菠萝，第一印象也许是湿热，但其实它所含有的维他命是非常丰富，不但有助消化吸收，更能分解脂肪兼增加肠胃蠕动，对减肥十分有效。小编温馨提示咯，吃菠萝前记得用盐水泡一泡~

Fruit6 苋菜

铁、钙及胡萝卜素含量皆丰富，可促进肠胃蠕动，同时有着清热、解毒和通便作用。要知道，排毒绝对是减肥的重要一环。

Fruit7 芦笋

含丰富天门冬胺酸，能提高体内的新陈代谢同时抗氧化，更有助钠排出，对肥胖、水肿很有帮助。

Fruit8 番石榴

热量低又易有饱肚感，是不错的代餐选择，而且含大量维他命、矿物质和纤维，更能提升代谢率及排清体内毒素。

8款蔬果都是夏天当造，即使不是当做减肥餐，夏天吃多点水果都是无害的哦~

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