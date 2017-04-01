早餐奶/优益C/安慕希 减脂奶制品 减肥怎么选

核心提示：减肥喝哪种酸奶好？首先你得分清楚哪些是奶制品，哪些是伪装成奶制品的饮料。奶制品：所有的纯牛奶，发酵型酸奶，风味发酵乳都属于奶制品。

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咱们最近好像跟奶制品杠上了...自从上次说过大家要吃奶制品来补充蛋白质以后，我昨天又认真写了一篇奶制品在一日三餐中的重要性。

于是我收到了下面这些留言：

@吴与伦比的美丽：奶制品必须纯奶或酸奶吗？是大果粒、安慕希、莫斯利安那样的酸奶吗？还是早餐奶（红枣、核桃味）这些都可以吗？蟹蟹...

@昔年。：九姑娘，推荐一下牛奶或酸奶呗

想要我推荐吗？【坏笑.jpg】

分清楚哪些是乳制品

言归正传，怎么选择合适的奶制品？

首先你得分清楚哪些是奶制品，哪些是伪装成奶制品的饮料。

奶制品：所有的纯牛奶，发酵型酸奶，风味发酵乳都属于奶制品（就好比某某纯牛奶，莫斯利安，安慕希，某某鲜牛奶，某某低脂奶这些...）

长得像奶制品的饮料：

1：以益力多，优益C，每益添为代表的乳酸菌乳饮品。

2：以早餐奶，果粒多，旺仔牛奶为代表的调制乳/植物蛋白饮品/复合蛋白饮品

3：以“我喜欢酸的甜的”的伊利优酸乳为代表的乳饮料。

也许你会问我：“这尼玛究竟有啥区别”？

这其实是套路：

商家对着食品监管部门：“局长爸爸，我卖的不是乳制品，只是乳饮料/蛋白饮品/益生菌发酵乳而已，不要给我辣么高的要求，爸爸辛苦了~”

转身对消费者：“我的上帝啊，你要相信我是既有乳制品的营养，又比乳制品好喝的***啊，来买呀买呀买呀~”

选择更好的乳制品

在分清楚哪些是乳制品以后，接下来就是在真正的乳制品当中选择最适合自己的。

没味道的比有味道的更好

所谓的味道，就是甜味。乳制品无论发酵与否，都是没有任何甜味的。

纯牛奶就该像一杯白开水一样没有任何味道，只有些许奶腥味。

而纯酸奶就应该只有酸味，吃起来还有点发涩。

所以选择任何一款纯牛奶，都是减脂期间的最佳选择。至于选低脂还是全脂，就看你平时油吃的多不多，如果每天都能摄入足够的油脂，就尽量选择低脂牛奶。

在这里就重点说“大果粒&安慕希&莫斯利安”，这些酸奶都很好喝，因为酸酸甜甜的。可是这里面大多添加了大量大量的糖。

恕我直言，作为零食，可能它们比很多妖艳贱货都要强。但是作为蛋白质的补充，我个人不会选择它们。

自己做的总比买来的好

这里特指酸奶，毕竟养一头奶牛的成本，还是太高了。。。

在某宝搜索“酸奶机”，只要几十块钱就能买到一个发酵酸奶的小工具，还附赠几包菌粉。你只要买点纯牛奶回来，把菌粉放进去，然后丢进仪器等上24小时。

一碗无糖且富含有益菌的酸奶就完成了，拌在水果里面吃，绝对是减肥期间很好很健康的消遣。

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