39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 减肥 > 减肥常识 > 九姑娘减肥问答专栏 > 正文
综合
问医生

早餐奶/优益C/安慕希 减脂奶制品 减肥怎么选

减肥文章排行榜
2017-04-0839健康网九姑娘
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：减肥喝哪种酸奶好？首先你得分清楚哪些是奶制品，哪些是伪装成奶制品的饮料。奶制品：所有的纯牛奶，发酵型酸奶，风味发酵乳都属于奶制品。

推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得

温馨提示：关于减肥，你一定有很多疑问，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“瘦肚子”就能知道晚餐吃什么能抹平小肚子；获得最快瘦腹的3+1运动法。

酸奶

　　咱们最近好像跟奶制品杠上了...自从上次说过大家要吃奶制品来补充蛋白质以后，我昨天又认真写了一篇奶制品在一日三餐中的重要性。

　　于是我收到了下面这些留言：

　　@吴与伦比的美丽：奶制品必须纯奶或酸奶吗？是大果粒、安慕希、莫斯利安那样的酸奶吗？还是早餐奶（红枣、核桃味）这些都可以吗？蟹蟹...

　　@昔年。：九姑娘，推荐一下牛奶或酸奶呗

　　想要我推荐吗？【坏笑.jpg】

　　分清楚哪些是乳制品

　　言归正传，怎么选择合适的奶制品？

　　首先你得分清楚哪些是奶制品，哪些是伪装成奶制品的饮料。

　　奶制品：所有的纯牛奶，发酵型酸奶，风味发酵乳都属于奶制品（就好比某某纯牛奶，莫斯利安，安慕希，某某鲜牛奶，某某低脂奶这些...）

　　长得像奶制品的饮料：

　　1：以益力多，优益C，每益添为代表的乳酸菌乳饮品。

　　2：以早餐奶，果粒多，旺仔牛奶为代表的调制乳/植物蛋白饮品/复合蛋白饮品

　　3：以“我喜欢酸的甜的”的伊利优酸乳为代表的乳饮料。

　　也许你会问我：“这尼玛究竟有啥区别”？

　　这其实是套路：

　　商家对着食品监管部门：“局长爸爸，我卖的不是乳制品，只是乳饮料/蛋白饮品/益生菌发酵乳而已，不要给我辣么高的要求，爸爸辛苦了~”

　　转身对消费者：“我的上帝啊，你要相信我是既有乳制品的营养，又比乳制品好喝的***啊，来买呀买呀买呀~”

　　选择更好的乳制品

　　在分清楚哪些是乳制品以后，接下来就是在真正的乳制品当中选择最适合自己的。

　　没味道的比有味道的更好

　　所谓的味道，就是甜味。乳制品无论发酵与否，都是没有任何甜味的。

　　纯牛奶就该像一杯白开水一样没有任何味道，只有些许奶腥味。

　　而纯酸奶就应该只有酸味，吃起来还有点发涩。

　　所以选择任何一款纯牛奶，都是减脂期间的最佳选择。至于选低脂还是全脂，就看你平时油吃的多不多，如果每天都能摄入足够的油脂，就尽量选择低脂牛奶

　　在这里就重点说“大果粒&安慕希&莫斯利安”，这些酸奶都很好喝，因为酸酸甜甜的。可是这里面大多添加了大量大量的糖。

　　恕我直言，作为零食，可能它们比很多妖艳贱货都要强。但是作为蛋白质的补充，我个人不会选择它们。

　　自己做的总比买来的好

　　这里特指酸奶，毕竟养一头奶牛的成本，还是太高了。。。

　　在某宝搜索“酸奶机”，只要几十块钱就能买到一个发酵酸奶的小工具，还附赠几包菌粉。你只要买点纯牛奶回来，把菌粉放进去，然后丢进仪器等上24小时。

　　一碗无糖且富含有益菌的酸奶就完成了，拌在水果里面吃，绝对是减肥期间很好很健康的消遣。

21天计划2

【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】

想要健康瘦下来吗？想知道什么才是适合你的减肥方法？

关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“减肥小妙招”，九姑娘马上告诉你！

39健康网（www.39.net）独家专稿，欢迎分享，请点击获取授权
投稿及合作请联系：020-85501999-8802

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

酸奶 早餐奶 减肥

减肥专栏

阅读达人故事，学习成功经验
减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材过客1993 减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材

我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...

向TA取经
四个月减34斤 我是怎么做到的？采姑娘的小蘑菇 四个月减34斤 我是怎么做到的？

我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...

向TA取经
宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯群儿 宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯

我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...

向TA取经
一年半减70斤 我的青春不要肥胖辣椒 一年半减70斤 我的青春不要肥胖

减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...

向TA取经
减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉卢炳丞 减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉

我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...

向TA取经
总减脂102公斤 你没看错是公斤浩哲 总减脂102公斤 你没看错是公斤

17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...

向TA取经
减肥50斤的故事 没谁天生是胖子嵊州赵炜 减肥50斤的故事 没谁天生是胖子

我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...

向TA取经
一年减100斤 我的六个饮食技巧伟奇伟奇哟 一年减100斤 我的六个饮食技巧

自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...

向TA取经
生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈小爱妈妈 生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈

其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...

向TA取经
七个月甩肉50斤 告别失恋肥！洋洋 七个月甩肉50斤 告别失恋肥！

2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...

向TA取经
减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉二狗砸 减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉

首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...

向TA取经
238斤到152斤 我得到毅力和健康岁月神偷 238斤到152斤 我得到毅力和健康

减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...

向TA取经
健身后180斤的我 你们觉得胖？孤狼 健身后180斤的我 你们觉得胖？

本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...

向TA取经
身材不辜负你颜值 才懂真正的自由瑶瑶 身材不辜负你颜值 才懂真正的自由

大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...

向TA取经
20个月减75斤 虽慢我还会更好澳小丫 20个月减75斤 虽慢我还会更好

我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...

向TA取经
人生最大的转变 胖妈变辣妈邢秀石 人生最大的转变 胖妈变辣妈

减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...

向TA取经
200斤到110斤 科学减肥最好杨肉肉 200斤到110斤 科学减肥最好

我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...

向TA取经
减肥别想快速瘦 要有平常心沈佳 减肥别想快速瘦 要有平常心

瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...

向TA取经
大基数甩肉50斤 我做到了呱呱 大基数甩肉50斤 我做到了

我5个月减了25KG，体重从106KG减到了81KG。对于我这种大基...

向TA取经
快走+力量训练 瘦身减脂配方sleepapple 快走+力量训练 瘦身减脂配方

从正式减肥开始到现在历时6个月了，一共减重30多斤。最胖的时候大...

向TA取经
减肥，你喜欢哪种方案？
保守型减肥方案 平衡型减肥方案 激进型减肥方案
减肥百宝箱——小工具助你轻松减肥 更多>>

我来评论

已有0人评论  查看评论

减肥热讯

减肥真人秀 减肥大家帮 瘦身厨房 减肥跟我学

胖子与瘦子谁更怕冷胖子与瘦子谁更怕冷
胖子为何易得高血压胖子为何易得高血压
关注39减肥频道官方微博 进入39减肥论坛

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
整形 饮食 育儿 女性 问答 减肥热文排行 一周减肥热点 热门资讯 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈