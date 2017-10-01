补血养颜又瘦身的小米你真的会吃吗

核心提示：小米从古代开始，就流传有补血养颜的功效，它所含的营养成分非常多，其中维生素、蛋白质和膳食纤维的含量也很高，其对身体具有非常多的保健功效。其实小米还有很好瘦身效果，那么小米能减肥，你真的会吃吗？

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对于很多爱美的人来说，想要找到一个适合自己的减肥方法并不容易，因为健康的减肥方式，不仅不会使你在减肥的过程中损害自己的身体，反而有助你在减轻体重的同时，比以往更健康。小米减肥，是最近一段风靡整个朋友圈的减肥方式。

为什么小米有减肥的功效？

色氨酸在人体内代谢生成5—羟色胺，它能够抑制中枢神经兴奋度，产生一定的困倦感。同时，5—羟色胺在人体内进一步可转化生成褪黑素，褪黑素被证实有确切的镇静和诱发睡眠作用。

小米在所有谷物中含色氨酸最为丰富，晚餐主食中加些小米应该是一个不错的主意，有利于提高进入脑内的色氨酸数量。此外，南瓜子仁、腐竹、豆腐皮、虾米、紫菜、黑芝麻等蔬菜中的色氨酸含量也非常高。

此外，色氨酸会借着碳水化合物、蛋白质的饮食组合(即先吃碳水化合物、后吃蛋白质的进食顺序)顺利进入大脑中，给你一个安稳的睡眠。因此，睡前不妨搭配着吃点碳水化合物的食物，如蜂蜜全麦吐司或水果，“这个方法对多数人都有效，它既有像安眠药的安眠效果，却没有安眠药依赖的副作用，不会让人上瘾。”专家说到。

小米减肥适合的人群有哪些？

对于老弱病人和产妇来说，小米可以说是最理想不过的滋补品。《本草纲目》说，小米“治反胃热痢，煮粥食，益丹田，补虚损，开肠胃”。而中医亦讲小米“和胃温中”，认为小米味甘咸，有清热解渴、健胃除湿、和胃安眠等功效，内热者及脾胃虚弱者更适合食用它。有的人胃口不好，吃了小米后能开胃又能养胃，具有健胃消食、防止反胃、呕吐的功效。而且我国北方的很多妇女有在产后用小米加红糖来调养身体的传统。

推荐食谱

小米红豆粥

将红豆和小米用清水洗干净后，放入水中浸泡1-2小时，再将小米和红豆一同倒入电饭煲中，加入适量的水煮至粘稠状态即可食用。

红枣枸杞小米粥

先将红枣和小米浸泡在水中一段时间，红枣洗净去核，然后在锅中倒入适量的水，放入小米煮开，再倒入红枣和枸杞，熬煮5分钟后加入黄糖煮化，并搅拌均匀。

小米虽好，但是也要控制好适量，过度的食用，出现营养不均衡的状况，减肥恐怕也会成为奢望了。 还有非常重要的一点，那就是要保持适量的运动以巩固减肥成果。

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