黑米减肥法一周减15斤 这样吃绝对不囤脂

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核心提示：试过很多减肥方法都不奏效？那，黑米减肥法你尝试过了吗？黑米不仅营养价值丰富，而且是一种高纤维的减肥食品。下面，小编就来告诉你如何利用黑米减肥法一周减15斤！
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减肥方法那么多，哪种最有效？不如来试试小编今天分享的黑米减肥法吧！黑米属于糙米，是高纤维食品，容易让人产生饱腹感。
黑米减肥法一周减15斤 具体做法如下：
【第一天】
早餐：照旧;
午餐：平常的四分之三左右;
晚餐：以水果代餐(或者蔬菜可行，就是别吃米饭)。
【第二天】
早餐：照旧;
午餐：平常的一半左右;
晚餐：以水果代餐(或者蔬菜可行，就跟第一天一样别吃米饭，这样是为了让肠胃习惯你吃得少的状态，而不至于那么饥饿)。
【第三天】：开始吃黑米减肥
早餐、午餐和晚餐都只吃一小碗黑米粥。如果很饿的话就多喝水，实在不行的话就吃吃少量的水果。或者，将黑米煮成饭来吃反而比较容易不饿，饱腹感比粥好。
第四天~第七天：同第三天的做法
可以吃其他东西了，但切记不能暴饮暴食，也不能那样像平常吃太饱，只能是七分饱的状态，否则之前的努力就白费了，减肥效果就不明显了。
减肥tips：
1、如果黑米煮粥的话，在现在夏季天里，建议在吃之前预先将黑米浸泡一昼夜。要是在冬季天就要浸泡两个昼夜了。然后用高压锅熬煮20分钟左右即可;
2、如果是煮成米饭的话，黑米与水的比例应该在1：2.5最好。煮饭时打开锅盖来煮防止黑米水过分溢出，先用大火煮，让饭翻滚至不会溢出水时转最小火焖煮二十到三十分钟左右即可;
3、在吃黑米减肥的时候，其实可以加些去油的咸菜丝送饭，或者水煮一个青菜来送饭就更好了，避免饿过头了而大开食戒，前功尽弃啊。
推荐3款黑米减肥食谱
一、八宝黑米瘦身粥
材料：莲米、苡仁、芡实、花仁、桃仁、百合、蜜樱桃、瓜元、红枣等各适量。
做法：
桃仁去皮切丁，瓜元切丁，红枣去核，莲米、苡仁、芡实、花仁、百合用水涨发待用;黑米用干净的水洗干净，加少量紫糯米放入锅中，加干净的水烧沸，将八宝料放入，移小火上煮约二小时，煮时小心不时用勺搅动，以免煳锅，待质浓糯软时放入压碎得冰糖，糖溶化后装碗即成。
二、芒果黑米瘦身粥
材料：黑米150克、大米50克、芒果300克、酸奶100克、白糖适量。
做法：
将芒果取肉切成丁。芒果核加水煮20分钟。将黑米和大米一块儿洗干净加上芒果水，放锅中用小火煲，到软糯鲜滑后加糖搅拌均匀出锅。将芒果肉撒在粥上，淋上酸奶，就行了。
三、黑米桂花瘦身粥
材料：黑米100克，红豆50克，莲子30克，花生30克，桂花20克，冰糖适量。
做法：
黑米洗干净，浸泡6小时;红豆洗干净，浸泡1小时;莲子洗干净;花生洗干净、沥干备用。锅置火上，将黑米、红豆、莲子放入锅中，加水1000克，大火煮沸后换小火煮1小时;参加花生，继续煮30分钟。参加桂花、冰糖，拌匀，煮3分钟就行了。
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