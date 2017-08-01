核心提示：女性减肥是天性，男人想拥有好身材也无可厚非，今天就来说说男性如何瘦腿。

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男士瘦腿方法

其实适合男性减肥的运动或者方法有很多种的。比如蛙跳和深蹲跳就是最简单容易操作、效果又非常不错的选择。这两个动作都可以帮助快速增加腿部的血液循环和供养，对小腿肌肉起到很好的锻炼作用。跳绳也非常推荐，道具简单，也不需要很大的空间，不仅可以锻炼腿部肌肉还能同时练习手脚的协调性。当然，像篮球、羽毛球这类跑动、跳跃都很频繁的运动对锻炼小腿肌肉非常有益肯定无疑了，娱乐锻炼两不误。

做法1、男士要多创造走路的机会

平时我们要多走路，尽量多的去锻炼我们的身体。

男士可以不要在车满为患的停车场里寻找你的车位了，男士多享受一下散步的乐趣，这也会让你更加的健壮，还能塑造腿部的线条。

做法2、男士瘦腿最好是徒步代电梯

男士尽量不要搭乘电梯，以健身锻炼为目的，更重要的是能起到瘦腿效果，也为了没有“啤酒肚”，男士们不如以徒步代电梯，为自己创造一点运动的机会。

做法3、多抽出时间来散步

在休息的时候，最好不要窝在屋子里，走出房间多散散步，不但能呼吸到新鲜的空气，还能为你提神，最重要的是能使你更健康。

做法4、利用运动“燃烧情绪”

这种方法是一种非常不错的方法，可以有效的锻炼我们的身体，燃烧我们的脂肪。

在空闲的时候，可以利用各种方法来运动，只要可以使你的心跳达到至少持续20分钟，就可以起到燃脂的作用，并且不光只是减腿部哦。

瘦腿动作

侧卧抬腿

侧卧抬腿是男女生都可以做的瘦腿运动，很多女生在瘦腿的时候都会选择做侧卧抬腿这个运动。在床上或地板上身体平直地侧卧，―腿紧靠地板，另―腿向上抬起，直至该腿与身体成45度角。然后将上腿以45度角支撑在一个桌子或椅子上。再抬起紧靠地板的下腿使其与上腿并拢。这种锻炼能增强大腿的内外侧肌肉，而不是像以往只锻炼外侧肌肉，从而保持了大腿的平衡性和对称性。

伸展运动

两臀下垂，―腿屈膝下蹲，背部保持挺直，另―腿向后伸直至与地面平行。或者在同―位置，另一条腿向侧伸直，直至与身体成90度角，试着在每一条腿上做3组(每组10次)这种运动。

插腰跳脚

从立正的姿势开始，将右脚向前跨一步，轻弯膝盖。两手插在腰上。跳起的同时左右脚互换(此时注意背部要挺直)。边数一二边跳起来两脚互换。刚开始做的时候以10秒钟做10次为目标习惯后再加快速度。