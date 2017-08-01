39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 减肥 > 人群减肥 > 男人减肥 > 正文
综合
问医生

男人瘦腿的最佳方法

减肥文章排行榜
2017-08-1239健康网nanako
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：女性减肥是天性，男人想拥有好身材也无可厚非，今天就来说说男性如何瘦腿。

推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！


　　男士瘦腿方法

　　其实适合男性减肥的运动或者方法有很多种的。比如蛙跳和深蹲跳就是最简单容易操作、效果又非常不错的选择。这两个动作都可以帮助快速增加腿部的血液循环和供养，对小腿肌肉起到很好的锻炼作用。跳绳也非常推荐，道具简单，也不需要很大的空间，不仅可以锻炼腿部肌肉还能同时练习手脚的协调性。当然，像篮球、羽毛球这类跑动、跳跃都很频繁的运动对锻炼小腿肌肉非常有益肯定无疑了，娱乐锻炼两不误。

　　做法1、男士要多创造走路的机会

　　平时我们要多走路，尽量多的去锻炼我们的身体。

　　男士可以不要在车满为患的停车场里寻找你的车位了，男士多享受一下散步的乐趣，这也会让你更加的健壮，还能塑造腿部的线条。

　　做法2、男士瘦腿最好是徒步代电梯

　　男士尽量不要搭乘电梯，以健身锻炼为目的，更重要的是能起到瘦腿效果，也为了没有“啤酒肚”，男士们不如以徒步代电梯，为自己创造一点运动的机会。

　　做法3、多抽出时间来散步

　　在休息的时候，最好不要窝在屋子里，走出房间多散散步，不但能呼吸到新鲜的空气，还能为你提神，最重要的是能使你更健康。

　　做法4、利用运动“燃烧情绪”

　　这种方法是一种非常不错的方法，可以有效的锻炼我们的身体，燃烧我们的脂肪。

　　在空闲的时候，可以利用各种方法来运动，只要可以使你的心跳达到至少持续20分钟，就可以起到燃脂的作用，并且不光只是减腿部哦。

　　瘦腿动作

　　侧卧抬腿

　　侧卧抬腿是男女生都可以做的瘦腿运动，很多女生在瘦腿的时候都会选择做侧卧抬腿这个运动。在床上或地板上身体平直地侧卧，―腿紧靠地板，另―腿向上抬起，直至该腿与身体成45度角。然后将上腿以45度角支撑在一个桌子或椅子上。再抬起紧靠地板的下腿使其与上腿并拢。这种锻炼能增强大腿的内外侧肌肉，而不是像以往只锻炼外侧肌肉，从而保持了大腿的平衡性和对称性。

　　伸展运动

　　两臀下垂，―腿屈膝下蹲，背部保持挺直，另―腿向后伸直至与地面平行。或者在同―位置，另一条腿向侧伸直，直至与身体成90度角，试着在每一条腿上做3组(每组10次)这种运动。

　　插腰跳脚

　　从立正的姿势开始，将右脚向前跨一步，轻弯膝盖。两手插在腰上。跳起的同时左右脚互换(此时注意背部要挺直)。边数一二边跳起来两脚互换。刚开始做的时候以10秒钟做10次为目标习惯后再加快速度。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

瘦腿 男性减肥 减肥

减肥专栏

阅读达人故事，学习成功经验
瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我一只草莓卷儿 瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我

我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...

向TA取经
我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女宋小玥 我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女

其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...

向TA取经
减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材过客1993 减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材

我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...

向TA取经
四个月减34斤 我是怎么做到的？采姑娘的小蘑菇 四个月减34斤 我是怎么做到的？

我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...

向TA取经
宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯群儿 宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯

我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...

向TA取经
一年半减70斤 我的青春不要肥胖辣椒 一年半减70斤 我的青春不要肥胖

减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...

向TA取经
减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉卢炳丞 减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉

我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...

向TA取经
总减脂102公斤 你没看错是公斤浩哲 总减脂102公斤 你没看错是公斤

17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...

向TA取经
减肥50斤的故事 没谁天生是胖子嵊州赵炜 减肥50斤的故事 没谁天生是胖子

我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...

向TA取经
一年减100斤 我的六个饮食技巧伟奇伟奇哟 一年减100斤 我的六个饮食技巧

自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...

向TA取经
生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈小爱妈妈 生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈

其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...

向TA取经
七个月甩肉50斤 告别失恋肥！洋洋 七个月甩肉50斤 告别失恋肥！

2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...

向TA取经
减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉二狗砸 减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉

首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...

向TA取经
238斤到152斤 我得到毅力和健康岁月神偷 238斤到152斤 我得到毅力和健康

减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...

向TA取经
健身后180斤的我 你们觉得胖？孤狼 健身后180斤的我 你们觉得胖？

本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...

向TA取经
身材不辜负你颜值 才懂真正的自由瑶瑶 身材不辜负你颜值 才懂真正的自由

大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...

向TA取经
20个月减75斤 虽慢我还会更好澳小丫 20个月减75斤 虽慢我还会更好

我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...

向TA取经
人生最大的转变 胖妈变辣妈邢秀石 人生最大的转变 胖妈变辣妈

减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...

向TA取经
200斤到110斤 科学减肥最好杨肉肉 200斤到110斤 科学减肥最好

我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...

向TA取经
减肥别想快速瘦 要有平常心沈佳 减肥别想快速瘦 要有平常心

瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...

向TA取经
减肥，你喜欢哪种方案？
保守型减肥方案 平衡型减肥方案 激进型减肥方案
减肥百宝箱——小工具助你轻松减肥 更多>>

我来评论

已有0人评论  查看评论

减肥热讯

减肥真人秀 减肥大家帮 瘦身厨房 减肥跟我学

胖子与瘦子谁更怕冷胖子与瘦子谁更怕冷
胖子为何易得高血压胖子为何易得高血压
关注39减肥频道官方微博 进入39减肥论坛

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
整形 饮食 育儿 女性 问答 减肥热文排行 一周减肥热点 热门资讯 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈