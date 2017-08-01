呼吸减肥法 真的可以的

核心提示：呼吸就能瘦，真的吗？最近呼吸减肥法在日本疯狂流传，效果真的不错哦！到底怎么回事，跟小编往下看。

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所以所谓“呼吸减肥”，根本就是脱离脂肪代谢整个过程，夸大并独立出脂肪氧化作用的纯扯淡啊！

快来看看脂肪代谢过程到底是怎么一回事，才能避开那些瞎机把扯的大坑！

研究人员发现，80%的脂肪都是通过呼吸作用减掉，因为呼吸作用可分解脂肪细胞。每减去10千克脂肪，有8.4千克用于呼吸作用，剩余的1.6千克变成水排除体外。

要实现减重这一代谢过程，机体需要吸入比减去的脂肪多3倍的氧气。例如，每氧化10千克脂肪需要吸入29千克氧气，呼吸后变成二氧化碳通过肺排出体外，以及通过尿液、汗水、粪便、泪水等体液排出体外。同时研究人员指出，牛奶、果汁等一些不含酒精的甜饮料更有利于这一代谢过程。

两种呼吸法：

一种为顺式呼吸，就是吸气时腹部要鼓起，而呼气时则把腹部收回。而逆式呼吸则是吸气时腹部收起，呼气时腹部鼓起。两种方法都能有效作用，重点是你要控制好节奏，一次呼吸的时间在15-20秒为最佳。

呼吸法注意要点：

无论顺式还是逆式，都要用鼻子吸气，嘴呼气。

无论呼气吸气，都要又慢又长，保持均匀，尽量不要中断。

如果有条件，保持坐姿，全身放松来配合更合适。

胸式呼吸→腹式呼吸

腹式呼吸能吸入更多的氧气

有氧运动、瑜伽这一类需要保持呼吸的减肥运动，一般都强调需要运用腹式呼吸法，这是因为单纯地令胸廓收缩扩张来吸气，呼吸比较浅且急促。而运用深呼吸来令氧气填满整个腹部的呼吸方式，则能让你吸入更多的氧气，在运动期间，确实能大大提高燃烧脂肪的效率哦！

带动内脏活化起来

当进行腹式呼吸的时候，横膈膜会张开，这一个动作会刺激内脏，就像是对内脏施以按摩一样，从而活化肠胃、肝脏，改善并消除便秘，同时令内脏周围的脂肪也能燃烧起来，还能提高心肺机能。

深呼吸舒缓身心

以形神合一著称的瑜伽运动，正正是强调深呼吸的重要性，在做着各种缓慢而到位的动作同时，舒缓紧张的情绪，令副交感神经处于主导位置，消除压力，从内到外美体塑形。