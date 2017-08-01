男人减肥要避开的误区

核心提示：很多男性朋友都有过这样的经历，努力减肥很久依然效果不好，到底是什么造成的呢？跟着小编往下看。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
在减肥这件事上，不仅是女人的”事业“，也是男人的”事业“，男人的减肥方法很多，但是要记得不要用了错误的减肥方法自己都不知道，下面小编给男性们总结了男人减肥时最易犯的错误，男人们可要记住，避开这些错误，才能有效减肥！
空腹运动有损健康
人们总担心空腹运动会因体内贮存的糖原大量消耗而发生低血糖反应，如头晕、乏力、心慌等，对健康不利。但美国达拉斯健美运动中心堆帕博士研究认为，饭前1-2小时(即空腹)进行适度运动，如步行、跳舞，慢跑、骑自行车等，有助于减肥。这是由于此时体内无新的脂肪酸进入脂肪细胞，较易消耗多余的脂肪(特别是产后的脂肪)，减肥效果优于饭后运动。另外，由于运动量适宜，热能消耗较少，体内贮存的能量足够使用，不会影响健康。
减肥时，完全不碰脂肪
其实，人体对脂肪的摄取，是绝不可缺少的。
因为适量的脂肪有助于某些营养素的摄取，如维他命E、A、K等，而且脂肪对于免疫系统和神经系统正常运作，也都有相当大帮助。
另外，脂肪还可以让你感到更有饱足感，所以建议你每天脂肪的摄取量，应该占总热量摄取的30%为佳。
只做局部练习
男性的赘肉多出现在腹部，一些人认为只要多做仰卧起坐，就可以消除大肚腩，其实这是一种误区。仰卧起坐属于肌肉训练，而不是燃烧脂肪的有氧运动。它能有效锻炼腹部肌肉，但是并不会使赘肉减少。
饮水会使身体发胖，要减肥就不能喝水
其实，只有饮水不足才会引起人体不断积储水份作为补偿，并使体内更容易积聚脂肪，导致肥胖。饮水不足还可能会引起人体新陈代谢功能的紊乱，致使能量吸收多，释放少。所以对减肥者来说，饮水不足不仅达不到减肥目的，而且还会对健康造成更为严重的损害。
每次坚持30分钟慢跑可减肥
每次坚持30分钟慢跑即可减肥。慢跑虽可达到有氧锻炼之目的，但减肥收效却甚微。实践证明，只有运动持续时间超过大约40分钟，人体内的脂肪才能被动员起来与糖原一起供能。随着运动时间的延长，脂肪供能的量可达总消耗量的85%。可见，短于大约40分钟的运动无论强度大小，脂肪消耗均不明显。
去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...向TA取经
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]