男人减肥要避开的误区

核心提示：很多男性朋友都有过这样的经历，努力减肥很久依然效果不好，到底是什么造成的呢？跟着小编往下看。

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在减肥这件事上，不仅是女人的”事业“，也是男人的”事业“，男人的减肥方法很多，但是要记得不要用了错误的减肥方法自己都不知道，下面小编给男性们总结了男人减肥时最易犯的错误，男人们可要记住，避开这些错误，才能有效减肥！

空腹运动有损健康

人们总担心空腹运动会因体内贮存的糖原大量消耗而发生低血糖反应，如头晕、乏力、心慌等，对健康不利。但美国达拉斯健美运动中心堆帕博士研究认为，饭前1-2小时(即空腹)进行适度运动，如步行、跳舞，慢跑、骑自行车等，有助于减肥。这是由于此时体内无新的脂肪酸进入脂肪细胞，较易消耗多余的脂肪(特别是产后的脂肪)，减肥效果优于饭后运动。另外，由于运动量适宜，热能消耗较少，体内贮存的能量足够使用，不会影响健康。

减肥时，完全不碰脂肪

其实，人体对脂肪的摄取，是绝不可缺少的。

因为适量的脂肪有助于某些营养素的摄取，如维他命E、A、K等，而且脂肪对于免疫系统和神经系统正常运作，也都有相当大帮助。

另外，脂肪还可以让你感到更有饱足感，所以建议你每天脂肪的摄取量，应该占总热量摄取的30%为佳。

只做局部练习

男性的赘肉多出现在腹部，一些人认为只要多做仰卧起坐，就可以消除大肚腩，其实这是一种误区。仰卧起坐属于肌肉训练，而不是燃烧脂肪的有氧运动。它能有效锻炼腹部肌肉，但是并不会使赘肉减少。

饮水会使身体发胖，要减肥就不能喝水

其实，只有饮水不足才会引起人体不断积储水份作为补偿，并使体内更容易积聚脂肪，导致肥胖。饮水不足还可能会引起人体新陈代谢功能的紊乱，致使能量吸收多，释放少。所以对减肥者来说，饮水不足不仅达不到减肥目的，而且还会对健康造成更为严重的损害。

每次坚持30分钟慢跑可减肥

每次坚持30分钟慢跑即可减肥。慢跑虽可达到有氧锻炼之目的，但减肥收效却甚微。实践证明，只有运动持续时间超过大约40分钟，人体内的脂肪才能被动员起来与糖原一起供能。随着运动时间的延长，脂肪供能的量可达总消耗量的85%。可见，短于大约40分钟的运动无论强度大小，脂肪消耗均不明显。