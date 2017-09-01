越减越肥？吃东西犯6个错，胖也是活该

核心提示：对于减肥的你来说，知道这些可以事半功倍的。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
减肥的人，一直在锻炼，但是效果依然不好，可能真的没有注意到以下这些禁忌了。
禁忌1：不吃早餐
不吃早餐，中餐和晚餐时必然会吃下过多的食物，尤其是晚餐，饭后不久就睡觉。机体来不及消化吸收，长此以往，身体不堪重负，使得热能过剩，极易造成脂肪堆积，使人发胖。不吃早餐会变成易胖体质，所以，早餐是减肥之道！
禁忌2：不运动
虽然开头依依说到不需要运动不需要节食去减肥，但是我们想想，一个人一天可能一直静止不运动吗？一直坐着别说会长胖了，颈椎腰椎也会难受啊！所以还是要适当运动滴！这种运动当然不是那种让胖子们痛苦的跑步仰卧起坐神马的，都是一些轻微的小运动，但是缺少这些你就会一天下来疲惫不堪的。
禁忌3：不吃水果
吃水果能在短时间内令人有『减磅』的效果，因为只吃一种东西可以减少我们对食物的摄取量。特别是高纤水果，可以让我们新陈代谢速度变快，从而减轻体重。还有部分水果不可以空腹吃，且对健康有害，应科学食用为宜。
禁忌4：吃夜宵
宵夜对减重中的人而言，是非常忌讳的。睡前3小时尽可能不要进食，否则吃进肚子的食物很容易转为脂肪，导致前功尽弃。即使是生菜沙拉等低热量的食物，如果在睡前大量吃的话，对减重也是有碍的。
禁忌5：熬夜
当你进入深睡眠后，你的大脑就会释放很多生长激素，这种激素会指示你的身体分解脂肪、释放能量。但如果你吸收了多余的卡路里，同时又缺乏深度睡眠，那么你就缺乏足够的生长激素来分解这些脂肪。于是，你的身体就会走这样一条捷径--把多余的脂肪堆在你的臀部、大腿处和腹部。
禁忌6：喝啤酒
啤酒当中的酒精和糖分，并不能带来足够的饱足感。一杯啤酒不需要咀嚼，可以在一秒钟之内下肚，既不会觉得水分满足，也不会觉得胃部饱满。人们经常觉得奇怪，为什么啤酒可以一杯又一杯，而白水就不能，果汁也不行。因为啤酒实在是太容易“消掉”了，它能够利尿，水分可以轻易排出;其中的糖分迅速被吸收，也不会增加胃的负担。而且，喝啤酒的同时，也不妨碍吃其他东西。一餐过去，往往是啤酒喝掉四五瓶，相当于3大碗米饭的热量，菜也不少吃——日日畅饮的结果，自然是总能量超标，人日益增肥。
我是从小一直胖到大的，之前算是微胖，真正胖到一发不可收拾的时...向TA取经
去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...向TA取经
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]