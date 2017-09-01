让你瘦下去的几个建议

核心提示：想要瘦，并不难，这些建议要听取。

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拥有完美身材是每个女生梦寐以求的事情了，你想拥有苗条的身材吗？为你提供减肥这些建议。

让音乐来帮你减肥

在你运动的时候，带上你的MP3，然后沉醉在美妙的音乐中吧！根据研究表明，边听音乐边运动能增加脂肪的燃烧，尤其是当你在听自己所喜爱的音乐时。这是因为听音乐能帮助你加长运动时间的同时还能让运动更加有趣，从而利于你长期坚持下去哦！

保持清新的牙齿——随时刷牙

她喜欢新鲜、有薄荷味的感觉，那样不会让她的牙齿对甜点产生欲望。她甚至不介意在办公室的卫生间刷牙，接受别人的疑视。

写出减肥的理由

她罗列了所有她想减肥的理由，并且把它们和她胖的时候和瘦的时候的照片放在房间各个角落。在冰箱上贴上你写的减肥的动机。

不要不吃饭

那样会让你吃很多让你填不饱肚子的零食，不管怎样你不要毫无节制的吃巧克力。

多喝水

减肥的你需要喝大量的水来维持体内的新陈代谢和保持饱腹感，它是减肥的最重要物质之一。多喝水能帮助你排除体内的多余毒素和增加你的饱腹感，是减肥瘦身的佳品。想要减肥的MM，要记得每天至少喝3000cc的水哦！

改变你的慵懒生活方式

这可能是最难的快速减肥方法，但它却是最有效的减肥方法之一。你必须改变你的生活方式，才可以减掉你的脂肪，才可能长久地维持窈窕。你不能把饮食减肥看作为一个暂时的阶段性的饮食计划。你应该先根据这些新的饮食习惯，开始你的新生活。您可能需要约21天的时间去习惯，但之后，它将开始成为你日常生活的一部分，而减肥，也就轻而易举了。

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