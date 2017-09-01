别人都在贴秋膘，她却只做三件事！结果，她瘦了

核心提示：秋天到了，又到了贴秋膘的季节，很多人在这个季节都会格外注意饮食，但是效果依然不明显，其实，可能真的不是因为饮食，你或许是太累了。

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说秋天就长秋膘根本只是一个假象，明明就是一年四季都胖好吗？好啦，开个玩笑，讲真秋膘不可怕，过劳肥才是你我身边的隐形杀手，久坐不动、三餐营养失调、压力过大、少眠。



忙与肥，看似“冤家对头”，但实则“亲密无间”，双方联手造就了“过劳肥”。而在上述微博被疯传的背后，是一个数量异常庞大的“过劳肥”群体，他们工作压力大、饮食不规律、睡眠不足，身体处于“亚健康”状态。

过劳肥的触发点在哪？

1.整天坐着～

一项调查显示，近六成的白领上班族每天坐6小时以上；两成多的人每天有8小时以上的时间是坐着度过的。

2.长期睡不够～

加拿大科学家进行的一项涉及63.5万人的调查显示，睡眠不足的人变胖风险比睡眠充足的人至少高出50％。

3.白天吃得少晚饭太丰盛～

由于工作忙，很多上班族都是早饭不吃，午饭吃快餐，晚上加班后再去吃夜宵……还有一些人晚上应酬太多，极容易暴饮暴食。

4.压力越大 胃口越大～

职场人通常承受很大压力，压力升高易致肾上腺皮质醇指数居高不下，从而增加人的食欲。





适合秋季的减压减脂运动有哪些？

登高

tips：避开气温较低的早晨和傍晚

作为一种体育锻炼，古人已有秋季登高的习俗，许多古诗词有“重阳节登高”妙句。秋高气爽，登山时，随着高度在一定范围内的上升，大气中的氢离子和被称作“空气维生素”的负氧离子含量越来越多，加之气压降低，能促进人的生理功能发生一系列变化：使肺通气量、肺活量增加，血液循环加速，脑血流量增加，对哮喘等疾病可以起到辅助治疗的作用，并能降低血糖，增高贫血患者的血红蛋白和红细胞数。

游泳

tips：把控好时间

秋季的自然水温多在5 ~20 之间，秋季的冷水泳能对神经系统起到明显的刺激作用。

首先，秋季冷水泳可加强神经的兴奋功能，使得洗浴后精神爽快，头脑清晰。第二，冷水泳可以增强人体对疾病的抵抗能力，被称作是“血管体操”，第三，冷水泳还有助于消化功能的增强，对慢性胃炎、胃下垂、便秘等病症有一定的辅助治疗作用。

不过，秋季游泳，最好控制在45~60分钟内，不要超过两个小时。下水前，可适当涂些松节油或者凡士林来保护关节。游3分钟休息1分钟，再游3分钟休息1分钟，进行两组这样的运动后仍不觉疲乏，就可以接着再游5分钟休息2分钟，保持一个循环运动。

慢跑

tips：注意正确跑步姿势。

慢跑也是一项很理想的秋季运动项目，能增强血液循环，改善心功能，改善脑的血液供应和脑细胞的氧供应，减轻脑动脉硬化，使大脑能正常地工作。跑步还能有效地刺激代谢，增加能量消耗，有助于减肥健美。