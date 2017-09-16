39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 减肥 > 局部减肥 > 瘦腿美腿 > 正文
综合
问医生

不良习惯导致梨形身材 7招摆脱梨形身材

减肥文章排行榜
2017-09-16太平洋时尚网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：梨形身材是东方女性常见的体型，很多女性由于先天因素或者是日常各种不良习惯导致了梨形身材，这种身材穿衣非常不好看，可是要怎么样才能够摆脱这种身材呢？

推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

　　

　　下面给女性介绍7个动作，希望能够帮助到女性。

　　第一式：坐在地上，双脚伸直，背向后靠，以手肘作支撑，手放在髋部。下背部压向地面，用腹部的力量，抬起双腿到45度。脚趾向前，让脚面与小腿呈直线，两腿并拢，顺时针画12个圈，然后再逆时针画12个圈。

　　这个动作既可以收腹，又可以瘦腿哦。

　　第二式：两手分别拿起一个5-15磅重的哑铃，以右脚作支撑，左脚放在身后几英寸处。保持背部挺直，髋部向前倾斜，知道身体差不多与地面水平，哑铃与肩膀在一条线上。恢复到开始的位置，这是一个完整的动作。做12个动作，然后换腿练习。

　　这个动作可以把腹部、腰部、臀部、腿部的肥肉一网打尽。

　　第三式：双腿向外打开45度，两脚距离宽于髋部，然后身体蹲下。从那个姿势开始，左脚向外跨出，保持蹲坐的姿势。向右跨一步，恢复开始位置。继续横着跨步，先向右跨10步，再向左跨10步。

　　这个动作对腹部和腿部的减肥都很有好处哦。

　　第四式：两脚分开，与肩同宽，举起两个5-15磅重的哑铃，放在肩膀位置，手掌向前。膝盖微微弯曲，身体保持挺直，然后慢慢地弯曲髋部，直到上身与地面水平。保持5秒钟，然后恢复原状。这是一个完整的动作，做这个动作8到10次。

　　这个动作除了下半身外，上半身也得到了锻炼。

　　第五式：两脚分开，与肩同宽，双手放在身侧。抬起右膝盖直到大腿与地面持平，同时双手并拢举高于头部。保持5秒钟，然后慢慢地放下右脚，使其向前成弓步姿势。收回左脚，恢复到凯斯姿势。这是一个完整的动作。每条腿做10-12次。

　　这个动作除了锻炼腹部和腿部外，还可以瘦手臂呢。

　　第六式：拿着两个5-15磅的哑铃放在髋部位置，右脚放在一个台阶上，膝盖弯曲成90度。从这个姿势开始，直接用左脚向前一步，放到台阶上，身体蹲下保持2秒钟。站起来然后恢复开始姿势。换另一条腿重复练习，每条腿做10-12个动作。

　　这个动作可以瘦腿和收腹。

　　第七式：俯卧在一张长凳上，双腿吊在长凳边缘之外。腹部用力，抬起双腿知道身体成一直线。保持5秒钟，然后慢慢地放下腿。做10-15次。

　　这个动作可以锻炼腰部、臀部和腿部。

　　如果每个星期在不连续的日子中坚持做2-3次，再结合合理的饮食，下半身就会瘦下来，想要穿上紧身裤也就不会有问题了，坚持就是胜利哦，大家不妨试一试。

21天计划2

【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】

想要健康瘦下来吗？想获得月减8斤的减肥方案？

关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“21天”，九姑娘马上送给你！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

梨形身材 减肥 瘦身

减肥专栏

阅读达人故事，学习成功经验
我要证明没有谁是天生的胖子 我要证明没有谁是天生的胖子

我是从小一直胖到大的，之前算是微胖，真正胖到一发不可收拾的时...

向TA取经
不想天天买大码？7个月减掉40斤晨曦 不想天天买大码？7个月减掉40斤

去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...

向TA取经
瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我一只草莓卷儿 瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我

我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...

向TA取经
我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女宋小玥 我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女

其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...

向TA取经
减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材过客1993 减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材

我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...

向TA取经
四个月减34斤 我是怎么做到的？采姑娘的小蘑菇 四个月减34斤 我是怎么做到的？

我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...

向TA取经
宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯群儿 宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯

我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...

向TA取经
一年半减70斤 我的青春不要肥胖辣椒 一年半减70斤 我的青春不要肥胖

减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...

向TA取经
减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉卢炳丞 减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉

我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...

向TA取经
总减脂102公斤 你没看错是公斤浩哲 总减脂102公斤 你没看错是公斤

17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...

向TA取经
减肥50斤的故事 没谁天生是胖子嵊州赵炜 减肥50斤的故事 没谁天生是胖子

我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...

向TA取经
一年减100斤 我的六个饮食技巧伟奇伟奇哟 一年减100斤 我的六个饮食技巧

自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...

向TA取经
生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈小爱妈妈 生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈

其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...

向TA取经
七个月甩肉50斤 告别失恋肥！洋洋 七个月甩肉50斤 告别失恋肥！

2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...

向TA取经
减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉二狗砸 减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉

首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...

向TA取经
238斤到152斤 我得到毅力和健康岁月神偷 238斤到152斤 我得到毅力和健康

减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...

向TA取经
健身后180斤的我 你们觉得胖？孤狼 健身后180斤的我 你们觉得胖？

本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...

向TA取经
身材不辜负你颜值 才懂真正的自由瑶瑶 身材不辜负你颜值 才懂真正的自由

大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...

向TA取经
20个月减75斤 虽慢我还会更好澳小丫 20个月减75斤 虽慢我还会更好

我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...

向TA取经
人生最大的转变 胖妈变辣妈邢秀石 人生最大的转变 胖妈变辣妈

减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...

向TA取经
减肥，你喜欢哪种方案？
保守型减肥方案 平衡型减肥方案 激进型减肥方案
减肥百宝箱——小工具助你轻松减肥 更多>>

我来评论

已有0人评论  查看评论

减肥热讯

减肥真人秀 减肥大家帮 瘦身厨房 减肥跟我学

胖子与瘦子谁更怕冷胖子与瘦子谁更怕冷
胖子为何易得高血压胖子为何易得高血压
关注39减肥频道官方微博 进入39减肥论坛

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
整形 饮食 育儿 女性 问答 减肥热文排行 一周减肥热点 热门资讯 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈