核心提示：怎么样才能减掉肚子？减肚子是最让人头疼但是又不能不注意的问题，快跟小编来一起学习下怎样减肚子吧！

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想要御驾各种好看的衣服，减肚子是必不可少的，有什么好方法可以迅速减肥呢，来来来，小编给你们推荐几个减肚子的好方法。

怎样才能减掉小肚子一、按摩

按摩腹部，对减肚子上的赘肉有非常好的效果，特别是配合摩素的效果会非常明显。先将摩素均匀地涂抹在小肚子上，手掌紧贴腹部赘肉的地方，用力按压揉捏，并以顺时针方向，由下往上推按，直到摩素完全吸收。

怎样才能减掉小肚子二、规律作息

规律作息也是非常重要的肚子减肥最有效方法。人在睡觉时，身体得到了休息与调整。

及时、充足的睡眠有助于维持人体正常的新陈代谢，也有助于形成修补人体机能的物质。所以为了拥有完美的小蛮腰，日常生活中要规律作息，养成早睡早起的生活习惯。小编建议大家，晚上11点半之前一定要入睡，而且要保证每天睡够8小时。

怎样才能减掉小肚子三、保证饮食健康

怎样的饮食才能让你拥有平坦的小腹，其实没有什么秘密可言。你只需要多吃健康的食品，比如水果、蔬菜和粗粮，尽量不吃那些垃圾食品，像糖果、薯条、快餐等。

只需要做这样的转变，不久你就会发现你的小肚子有不同的改变。但是，并不是说要你一下子改变所有的习惯，慢慢来，逐渐让健康的食品替代掉垃圾食品即可。

怎样才能减掉小肚子四、仰卧起坐

如果想达到减去腹部赘肉的目的，就要控制住节奏，避免一开始就做很多次数的仰卧起坐，导致肌肉酸疼。

最初可以尝试一分钟做5次，此后慢慢增加，直至达到每分钟30次左右即可。要注意控制发力的部位是腰部，而不是腿部，或者手臂。

怎样才能减掉小肚子五、饭后散步

饭后散步也是很多美眉常用的瘦肚子有效方法。饭后散步能够促进肠胃的蠕动，加快食物在肠胃中的消化速度，同时对提高营养吸收速度也有一定的作用。

这样能避免食物长时间停留在肠胃中，尤其是晚上，容易影响正常消化。但是，饭后散步要注意抬头挺胸，同时要坚持在30分钟以上。

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