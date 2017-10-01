秋季减肥食谱 秋季吃什么减肥最好

核心提示：秋冬季节是最容易长胖的季节，不少人在秋冬季节都会吃胖，所以在秋冬季节我们一定要注意饮食习惯。今天小编给大家介绍一下秋季减肥食谱，秋季吃什么减肥最好？

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秋冬季节，天气渐渐转凉，胃口也会慢慢变好，不少人在秋冬季节都会长胖，今天我们就一起来看看秋季减肥食谱有哪些？这样吃让你越来越瘦！

一、南瓜燕麦粥

主料：燕麦100克、大米50克、南瓜150克

辅料：盐1小匙

做法步骤

1.将燕麦洗净，加水提前浸泡2个小时。

2.把浸泡过的燕麦放锅内，置火上，大火煮沸后换小火煮30分钟。

3.加入淘洗干净的大米，大火煮沸后换小火煮10分钟。

4.这时的燕麦和大米都还没完全煮透。

5.关火，盖上锅盖，闷至第二天早上(也可以直接煮至大米煮烂，大约需要40分钟)。

6.早上起床后，大米和燕麦都已经吸饱水份，变得酥烂，把南瓜切成丁。

7.开大火把燕麦粥煮开，把南瓜丁倒入粥中，中小火煮10分钟。

点评：燕麦是非常好的减肥食材，因为燕麦含有丰富的纤维素和不饱和脂肪酸，以及能够降脂的燕麦胶。而金黄色的南瓜的通便排毒功效也是这道减肥食谱的重点。

二、胡萝卜番茄饭卷

主料：软米饭1碗、番茄半个、胡萝卜1段、鸡蛋1-2个

辅料：盐少许

做法步骤

1.番茄、胡萝卜分别去皮切碎放入碗内，倒入米饭并加盐混合均匀。

2.锅中放水，把碗放入锅中蒸上5分钟左右。

3.平底锅内放一点油，将鸡蛋液倒入，迅速旋转，摊成薄而宽的蛋皮，放入盘中备用。

4.将混合后的米饭铺在蛋皮上，卷起切段即可。

点评：对于不敢吃主食的减肥人士来说，这款胡萝卜番茄饭卷是非常不错的选择。因为这款美食不仅包含了富含维生素和钙质的胡萝卜，还有能够让脂肪快速燃烧的番茄，以及主食米饭。胡萝卜能够有效的消除堆积在体内的多余脂肪和水分;番茄中的柠檬酸能促进糖分代谢，燃烧脂肪;而番茄红素则能抑制脂肪细胞增多，并吸收多余脂肪。

三、香橙奶酪

材料：牛奶500ml、米酒汁150ml、橙子1个、糖适量

做法步骤

1.将牛奶倒入锅中，煮5分钟左右。牛奶晾凉，去掉奶皮，将米酒汁、糖，加入到牛奶里面，搅拌均匀

2.煮好的牛奶倒入烤碗中。放入烤箱，150度烤30分钟左右，取出放凉后

3.橙子去皮，榨汁，若想口感好就过滤一下，我做的这个没有过滤，保留了橙子的全部营养。将橙汁倒入烤好的奶酪中，放入冰箱，冷藏2-3小时即可

小贴士

1、做奶酪的牛奶要用全脂纯牛奶，煮好后要把奶皮去掉

2、米酒汁和牛奶的比例大概是1：3，米酒汁太少不好凝固

3、若是没有烤箱，可放入蒸锅中，蒸20分钟也可

点评：橙子香甜的口感为嗜甜的减肥人士带来惊喜的感觉。这款香橙奶酪是集口感、卖相和燃脂效果一流于一身的减肥食谱。香橙的超高维生素C含量，让你在减肥瘦身之余还能够随便美美容。香橙奶酪可是减肥+美容的神话级食谱。爱美的你赶紧DIY起来吧！

秋季吃什么减肥最好

1、水果：甜橙、梨、香蕉、葡萄柚

橙子的营养含量丰富是总所周知的，作为一种水果，其膳食纤维含量高，而且热量又低，能够增加饱腹感，多食还能帮助排便，更有助于减少人体内积聚已久的毒素。橙子开胃消脂，其中含有的天然糖分，还能够代替正餐，补充和维持人体中的血糖水平。对于嗜甜但又想要减肥的你，橙子绝对能够满足你对于蛋糕、糖果和饼干等加工甜食的欲望。

一个清脆而汁水丰富的梨子，热量只有50卡，有利于腹部减肥。秋天用梨子减肥就最适合不过了。梨子含有大量的水分和纤维，可以增强人的饱腹感。而且梨子的热量很低，可以有效抑制身体对脂肪的吸收，保持身材。另外，梨子还有很强的去水肿功效哦。梨洗净带皮生吃，可增加纤维量和多种维生素。

如果你想减掉腰部的“救生圈”，可以多吃一些香蕉。香蕉具有润肠通便的功效，坚持每天吃一两根香蕉，有助于排出体内毒素，收缩腰腹。香蕉的热量也很低，净重约100克的一根香蕉，卡路里只有87卡，与一餐的白饭量（150克220卡）比起来，大约只有一半以下的卡路里。

葡萄柚里包含促进新陈代谢的“柠檬酸”和有利尿作用的“钾”。这与加速代谢的燃脂效果、排除体内多余水分消除浮肿有关。葡萄柚里含有丰富的食物纤维。依靠食物纤维的调整肠胃效果，改善便秘，有助于消除小腹赘肉。吃掉整个葡萄柚，热量不够100千卡左右，与其它水果相比，果糖的含量也偏低。

2、蔬菜：白萝卜、番茄、西兰花

白萝卜有小人参之称，在蔬菜界和药材界都有不错的美誉。对于懒人们来说，简直是减肥美容的好伙伴。白萝卜里有一种叫异硫氰酸的辛辣成分，它能有效的激活人体内耳朵活性氧，加速身体的新陈代谢。白萝卜里的膳食纤维对于肠道内的脂肪有不错的分解作用，有利于排出体内毒素。

番茄中含有丰富的果胶等食物纤维，会快速的给人制造饱腹感，还能吸附掉体内的多余脂肪，并排除体外。除此之外，番茄中所含的红茄素能够降低热量的摄取，减少脂肪的积累，同时会补充维生素C、维生素B1、苹果酸/柠檬酸等营养成分，保持身体均衡营养。

西兰花中的营养成分，不仅含量高，而且十分全面，主要包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、矿物质、维生素C和胡萝卜素等。西兰花的含水量高达90%以上，所含热量较低。西兰花具有促进肝脏解毒和消肿的功效，能起到排毒、减肥的作用。

3、肉类：去皮鸡肉、沙丁鱼、鸭肉

鸡肉比起猪肉、牛肉等肉类，明显具有低脂低热的特点，肉质也更爽口香嫩。采用任何烹饪方法、与多种辅料搭配都能制作出美味菜肴，且营养丰富，几乎可以称为减肥者摄取动物性蛋白质的首选食物。据统计，100克的牛肉热量为310千卡，猪肉为307千卡，羊肉为176千卡，鸭肉为183千卡，而鸡肉则只有134千卡。鸡肉必须去掉鸡皮和可见脂肪油块，才能成为真正的减肥食品。

100g沙丁鱼里只含有89大卡的热量，19.8g的蛋白质。沙丁鱼属于海鱼，丰富的矿物质可以增加体内的微量元素，加速身体代谢。沙丁鱼里面含有的OMEGA-3脂肪酸可以防止脑血栓。MM可以用面包夹上沙丁鱼罐头酱当早餐或下午茶，也可以自己烹饪茄汁沙丁鱼，但沙丁鱼不宜与枣、猪肝、苹果、柿饼同吃。

有研究表明，鸭肉中的脂肪不同于黄油或猪油，其饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的比例接近理想值，其化学成分近似橄榄油，有降低胆固醇的作用，对防治心脑血管疾病有益，对于担心摄入太多饱和脂肪酸会形成动脉粥样硬化的人群来说尤为适宜。

4、饮料：蜂蜜水、酸奶、柠檬水

蜂蜜有解毒杀菌的作用。它可以将体内滞留的废物通通排出体外。蜂蜜可以改善人体的新陈代谢功能，让体内的多余脂肪转化为能量燃烧排出体外。另外蜂蜜的葡糖糖还能运输到血液，让你获得能力，消除疲劳，让血糖值升高，从而有饱腹感。无论是喝蜂蜜水还是生姜蜂蜜水或者其他的蜂蜜饮料，对于减肥美容都有帮助。

喝酸奶来减肥是流行的养生方式之一。这种“牛奶因子”有天生的降血脂降胆固醇、阻碍人体对脂肪的吸收功能，而且酸奶中还含有一种乳酸，能有效的抑制肠内腐败菌的繁殖，抑制有害物质的产生，促进肠子的蠕动，因而极具减肥瘦身价值。

富含维生素C和柠檬酸的新鲜柠檬水，不但能美白和抗氧化，还能促进肠道蠕动，帮助消化，对于便秘造成的肥胖问题有一定的效果。不过柠檬水也不是想喝就喝的，如果本身属于胃酸过多或者喝了柠檬水后会感觉胃部不舒适的人群，那就不要尝试了。

晚上吃什么不会胖

一、菠菜

每100克的菠菜所含的热量只是24大卡，不过它所含的维生素A及铁质却非常丰富。如果你晚上觉得饿了的话，可以做些菠菜沙拉，水煮菠菜甚至是洗干净后直接生吃哦，因为菠菜不可以烹煮过度，否则会将里面的营养损耗掉。

二、豆类

不管是什么颜色的豆，红豆绿豆黑豆也罢，它们的减肥价值都相当的高，因为豆类富含蛋白质，脂肪含量却很低。每100克黄豆供给359大卡，蛋白质6克。如果晚上吃豆类，可以榨一杯豆浆，不加任何糖分，饱腹之余还暖胃哦。

三、哈蜜瓜

每100克只有34大卡的热量，所以晚上饿了的话吃上几块清甜的哈密瓜，是不会给身体造成负担的哦你，除此之外，哈蜜瓜含有丰富的维生素A和维生素C，对于健康和美容很有好处。

四、番茄

每100克番茄仅含有19大卡的热量，所以晚上饿了的话吃上几个番茄也是不错的选择哦，如果你喜欢，也可以做成番茄沙拉之类的小吃。

五、全麦面包

比起普通的白面包，全麦面包要少9%的大卡的热量，蛋白质含量却多了20%，维生素B多两倍，营养更全面。所以晚上吃上几片全麦面包，不仅可以充饥，其富含的纤维素还可以促进肠胃蠕动，预防和治疗便秘，不会对身体造成负担。

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