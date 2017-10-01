核心提示：进入秋天，天气渐凉，很多人变得慵懒，这个时候肥肉也很容易找上门，如何在秋天进行减肥呢？

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秋季减肥刻不容缓，秋季也是一个减肥的好时机，减肥方法有很多种，找对合适自己的就可以，今天我们请减肥达人来传授几招秋季减肥的小妙招。

1.加热食品和生食各占一半

每次饮食中，加热食品或生食各占一半，或平均分担到三次正餐中。烤鱼搭配生菜，生鱼片搭配炒青菜。煮的食物太多时，可用海带及醋和水果来调配。

2.适当控制食欲

秋天人的食欲好，而且秋天正是进补时候，人们会有一种以“进补”之名放纵食欲的心理。52%的减肥者声称食物是减肥的最大挑战。越久不吃东西，人们对食物的欲望越强烈。但如果不久进食一次，人们就能控制住食欲。因此，饮食上建议少吃多餐，每餐分量控制，两餐之间吃点低热小零食，这样一来就能解馋。需要注意的是，事先要规划好每天摄入的热量。

3.不使用过期、氧化食物

例如不用回锅油炒菜。就算不多，回锅油仍有氧化之虞。一旦氧化，会使身体形成生锈物质。鱼干长时间接触空气，即使没有过期也有氧化之忧。

4.注意补水

进入秋季，天气凉快了许多，人的排汗量减少，但因为天气干燥，身体还是容易缺水。人体缺水会影响代谢水平，燃脂效率会下降。因此，秋季一定要注意补水，尤其是在运动后。运动后要补充充足水分，喝水时要慢慢喝，让身体充分吸收水分。

5.饭后靠墙站立

饭后立即坐下并且久坐不起会腹部堆积大量赘肉，而饭后靠墙站立15~30分钟，能够帮助消化，避免腹部肥胖。靠墙站立，要注意姿势正确。站立时整个身体背向着紧贴墙壁，夹紧臀部，让臀部、背部、腿部、腰部、头、脖子等都尽量贴紧墙面。

6.水果盘代替零食

秋季减肥的重点是控制食欲，所以零食当然是不允许的，但是如果饥饿感实在是很强烈的话，也不需要这么严格控制自己的食欲，可以适当吃一点零食，当然啦，这里说的零食并不是指平时那些高热量的零食，而是指新鲜的水果。你可以先准备好一个水果盘，加入你喜欢的水果，秋天是水果的季节，这个时候是很多水果的盛产期，你怎么能错过呢？

而且这个时期大多数水果都是很鲜甜的，选择多样，比如说苹果、秋梨、橙子、葡萄等等。水果能够帮助清理肠道，促进体内毒素的排出，绝对是最佳的零食。另外，水果中含有的维生素C有美容护肤的功效，是秋季的天然保养品哦。

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