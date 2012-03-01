饮食最佳减肥方法 10种高钾质的瘦身食品

核心提示：最佳减肥方法是什么？要想快速减肥成功，姐妹们可以在平日的食物挑选上多注意摄取含高钾质的食材，排除因为不当饮食或生活习惯所产生的肥胖问题，达到瘦身的效果。

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10种高钾质的瘦身食品。

1、紫菜

紫菜的营养价值丰富，含碘量很高，而且富含胆碱和钙、铁，有效治疗水肿，而且还可御癌。可以多做紫菜汤来喝。

2、柿干

可以当零食、也可以当作烹饪食材的柿干，是台湾客家人的特产，干燥及软硬适中的特色，使得柿干也是兼具营养价值及促进口腔活动的健康食品。

3、菠菜

菠菜含有丰富的钾及维生素A和C，但是特别需要注意烹饪方式，因为菠菜的营养可是相当容易流失掉哦。

4、豆苗

绿色的豆苗菜含有相当丰富的营养，其中当然少不了有利消除水肿的钾，而且豆苗菜也可以强化咀嚼效果，是兼具营养价值及促进口腔活动的优质食品。

5、红萝卜

相当营养的红萝卜相信是许多人在小时候所不喜欢吃的东西。但是要知道红萝卜的小脸功效后，相信很多人就会爱上红萝卜的滋味，每天早上喝一杯现榨的蜂蜜红萝卜汁，养颜又美容。

6、西洋芹

和以上食物一样，西洋芹具有营养价值及促进口腔活动的功能，不论拿来作为食材，或是在夏天最顺口、简单的生吃，西洋芹都是十分可口又健康的饮食。

7、纳豆

容易保存的纳豆是日式早餐的必需品之一，虽然有很多年轻人不喜欢纳豆的口味，但是含有丰富钾的纳豆，可说是日本人健康、长寿的食物之一。

8、芝麻

新鲜的芝麻含有复合脂肪酸、优质油脂、钙、磷、维生素等，对肌肤的光泽和弹性很有效，半熟时食用效果最佳。

9、小鱼干

柴鱼或是刎仔鱼等鱼干都含有高优质的钾成份，因此，无论蒸、煮、炒或做汤时加些小鱼干，都有美味又营养的双重良效。

10、鸡肉

去皮的净鸡肉虽然肉粗，但肉质瘦，是十分理想的瘦身食品。

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（责任编辑：宋雪）