水中可以减肥的瑜伽 燃脂更给力

核心提示：水中可以减肥的瑜伽，水上瑜伽顾名思义，就是把水上锻炼的基本原则和一些熟悉的瑜伽姿势巧妙地结合起来的一种创新运动形式。

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水中减肥瑜伽 燃脂更给力。

目前美国有数以万计的人热衷于水上瑜伽，日本的许多游泳馆也开设了水上瑜伽健身项目，但在中国还在起步阶段。

水中可以减肥的瑜伽 水深1-1.2米比较合适

瑜伽强调对姿势、节奏和吐气的掌握，特别是在对呼吸技巧的掌握方面跟游泳颇有相似之处。水中可以减肥的瑜伽跟陆地瑜伽在姿势上最大的区别在于，除了对身体的掌握之外，在水中练习瑜伽还需要体会身体与水的相处之道。

水中可以减肥的瑜伽，能够充分利用水的阻力和浮力的特点，通过水的阻力，可以锻炼人的力量、耐力，塑造完美的形体;通过水的浮力，可以锻炼人的柔韧，减少运动损伤，对很多人群都适用。

温馨提示：水中瑜伽 水深不能超过腹部，水深1-1.2米比较合适，其中站立动作比较多。

如果能够长期坚持做水上瑜伽，不但可调节人体姿势和脊柱生理弯曲，还能使整个人体向流线型发展，这种适应变异性塑造了人优美的线条，特别是对腹部、足部、臀部、胸部、肩背部曲线的塑造。

体式一：半月式

站立位，吸气抬起右腿的同时将右臂抬起，呼气身体向左侧头部右侧。同样的方式做另一侧。保持三秒钟。

功效：半月体式减少侧腰多余脂肪，美化腿部与手臂的线条，加强腿部的力量。

体式二：单腿及背部伸展式

—站立，腰痛挺直，重点放在右腿上，将左腿抬起放置台阶上，吸气双臂举起到头顶处，呼气向前向下用上体尽量贴在左腿上。同样的方法做右一侧腿。保持三秒钟。

功效：平衡身体，伸展脊柱、脚踝。促进消化，有益下身机体。

注意：膝关节伸直，保持背部直立。

体式三：树式

开始做基本站立式，即，两脚并拢，两手掌心向内，两臂靠近左右大腿的外侧，然后把右脚跟提起到腹股沟和大腿上半部区域，右脚尖向下，把右腿放稳在或大腿上，一边用左腿平衡全岙站着，一边双掌合十，两臂伸直，高举过头。保持30-60秒。

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功效：美化双臂线条，预防胸下垂，提高人专注性。

要点：力点腹部，腿部。

注意：保持自然呼吸，臂向后开，双耳后侧。

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（责任编辑：宋雪）