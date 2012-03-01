让嘲笑我的人大跌眼镜 不吃药狂瘦50斤

核心提示：小学就开始发胖，主要原因是妈妈做的饭菜太好吃，再加上自己不控制。2010年的2月决心减肥，只有减肥，用自己的努力换一个全新的自我，让以前嘲笑过我的人大跌眼镜。

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本期主角：DOMO梦

所在地：上海

年龄：23

职业：学生

身高：171cm

瘦身前体重：160斤

瘦身后体重：117斤

爱好：打羽毛球、上网

减重宣言：用自己的努力换一个全新的自我！

真实减肥历程

减肥没捷径，减肥要靠自己，减肥药什么的都是浮云。

早餐：豆浆+茶叶蛋一个。

午餐：鸭腿一只+青菜（或凉拌黄瓜）+清汤+几口饭（可以先喝汤，这样可以把你的胃喂饱一半，千万不要把菜汤浇在饭上，这样吃你会不知不觉吃很多饭）。

晚餐：选择热量低的食物，推荐红薯、酸奶、黄瓜、苹果。

运动：减肥期间爱上了打羽毛球，一打就是2、3个小时，保持一周3次。如果你不喜欢羽毛球也可以选择竞走和深蹲，400米的跑道竞走3圈，深蹲45下。

减肥期间切记不要吃减肥药：我在瓶颈期时吃过减肥药，因为我是顽固体质，减肥药吃下去一点反应都没有，后来我买了个加强型的，这回惨了，我整个人那是相当的难受，心跳跳都快到喉咙口了，整夜失眠，心慌，所以一定不要吃减肥药，要健康减肥。喝减肥茶是要拉肚子，有不少便秘的同学选择减肥药去便秘，那是有有依赖性的，你一但不喝它，便秘又来了。便秘的最好方法还是少吃上火的东西，多喝水，多吃水果。

减肥小贴士

曾试过苹果减肥法、酸奶减肥法、3日黄瓜减肥法等等，都是失败收场，这些伤身体的减肥方法千万不要用，鸡蛋、水果只是能起到辅助减肥的作用，切记它们不能替代主食。每天正常一日三餐，零食、饮料都要戒掉，渴了就喝水、蜂蜜茶、大麦茶、苦丁茶、乌龙茶等。果汁是可以喝的，但是要喝新鲜水果榨汁出来的果汁，超市能买到的果汁就不喝了，那都是色素、防腐剂。

运动减肥很有效，但一定要坚持的，不要两天打渔三天晒网，一定要持之以恒。

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（责任编辑：杨淼）