节后减肥计划 甩掉赘肉没商量

核心提示：春节往往是最容易“养膘”的时候，因为美味的食物和节日的气氛，让人心情美好，食欲大开，这一切的一切都给了白领享受美食……
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春节往往是最容易“养膘”的时候，因为美味的食物和节日的气氛，让人心情美好，食欲大开，这一切的一切都给了白领享受美食，不管不顾的理由……可是当春节过后，你是否会发现自己身上长膘了呢？节后聚会、派对肯定还是少不了，我们该怎样甩掉身上的赘肉呢？
看看自己厚厚的大衣下，凸出的小腹，肉肉的大腿，怎么办呢？派对上你肯定不愿被别人提起的字眼就是：胖！那还等什么，春节后减肥计划，赶快show出你的好身材！
冬季进补，适可而止
选择冬季进补的人很多，原因在于冬季易发生各种疾病，并增加热量抵抗寒冷。可是如果这个进补没有度，没有合适的方式，那么很容易让你的脂肪一增再增。在选择进补的食物时，我们可以选择一些脂肪较少的，比如鸡肉和蘑菇，鸭肉于板栗，羊肉和冬瓜，狗肉和豆腐等等……而即使这样，你也不必吃进去过多，或者经常食用，另外减肥的朋友可以把这些进补的食物放在中午食用。
心里提醒，甩掉借口
当你又给自己找理由时，当你面对美食时频频伸筷子时，不妨对着镜子看看自己，是否又胖了些，若再这样一顿没关系，明天再减肥的告诉自己，到了春天自己还能不能穿下原来的裤子，是不是又要经历痛苦的减肥经历？是不是为了这一餐，在未来的一段时间而放弃所有的美食？
此时，你需要告诉自己：我不要再胖了，我要在明年第一时间穿上漂亮的衣裙秀自己，让姐妹们惊呼你的身材何时发生的变化。
减少聚餐，清淡饮食
冬季总是免不了三五好友，出去吃一顿热闹的大餐。但经常聚会，总会在热闹的聊天中不小心吃进去很多食物，而且外面的食物多是高油脂，高盐，高脂肪，大部分的聚餐也都是选择在晚上。
这样一来，你又摄入了太多的热量，又因为晚上人们的活动量很少，消耗的热量很少，导致脂肪在身体蓄积。长久以往，想不胖都难。所以，一定要减少在外就餐的次数，如果在外就餐也一定要参照上述所说，给自己个心理暗示，时时提醒自己，以免吃的过多。
最佳办法：点菜时点一种素菜、凉拌蔬菜类放在自己旁边负责吃完，另外吃饭前先喝碗清淡的汤品，并告诉大家你在减肥，这样会让你不好意思吃太多。
多吃果蔬，多喝热水
不要因为冬天气温较低就放弃了营养又美味的蔬菜类，而多吃肉类 ，尤其是很多人觉得冬季较冷不应再吃凉拌菜。其实在冬季更应该多吃蔬菜，现在的菜式上有很大的选择，几乎所有的青菜都可以买到。
蔬菜不仅可以让我们减少脂肪的收入，还可以让赶走冬季的干燥，让你的皮肤看起来更加光彩照人，其所含的各种营养素更是可以帮助你预防感冒，如维生素c等。另外蔬菜里面所富含的膳食纤维可以降低血脂浓度，还可帮助清除体内垃圾和油脂，平衡酸碱度，是减肥美容健体的最佳食物。
除此之外，要多喝点热水，加速体内的代谢功能，促进肠蠕动，让你保持皮肤滋润，帮助瘦身，增加免疫力。适量的补充水果。
增加运动，增加代谢
冬季人体的代谢率开始降低，如果你此时再放弃运动，那么势必会让你的脂肪舒服的在你体内安营扎寨。所以你要做的不是停止运动，而是适当的增加，由每天的至少30分钟增加到40分钟以上。
这样才会让你加快你的代谢率，并加速燃烧脂肪……也会让你在这个寒冷的冬天增加些温度，增强免疫力及心肺功能。使你可以健康的瘦身，线条更加匀称美丽，气色红润有光泽。
最佳办法：每天早上慢跑或者快走40分钟以上，找个同伴一起，这样会变得有趣味的多，有了相互监督，也会让你更有动力。看完了这些，是不是很容易呢？那么，你还在等什么呢，告别肥胖就从这个冬天开始吧。
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