春节后减肥方法，去油排毒狂甩10斤

核心提示：春节后胖了不少吧？在微博上，也有不少网友哀嚎着“每逢佳节胖三斤”，我实际胖了整整１０斤， 大家纷纷表示，减肥才是节后的第一要事，发誓要恢复体型。

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春节后减肥势在必行。我也是节后减肥族。等我将这不该要的10斤肉减掉，我总结自己的减肥经验，给那些纷纷发誓节后减肥的姐妹们参考，看看那些不良习惯让你假期体重狂增，节后如何减肥？

首先我们来看看导致假期发胖的诱因，知道原因才能对症克服。导致假期发胖的原因：

一、看电视：

假期是看电视的饕鶗盛宴，春晚，各类综艺节目，在吸引你的眼球之后也会让你的久坐不动，精神在享受盛宴，但是身体却会是一个脂肪的堆积机会。看电视前吃，看电视中吃，“看完电视后，奇怪！肚子咕咕叫，又要吃！过节就是一个眼球的盛宴，美食的盛宴，零食的盛宴，那么多热量那里去，？都会变成脂肪不会不觉储存在你的身体里。

二、参加麻将打牌

假期朋友聚会，难免一起打麻将和打牌，似乎有很多人说“在迷上麻将的过程中，小肚子逐渐地鼓出来了”。另外，这种入的脸色都同样不好。麻将牌发出哗啦哗啦的响声，非常热闹，人们的大脑还要敏捷地转动。在某种意义上说，这是一种繁忙的游戏。实际上身休活动的部分，只有胳臂上的肌肉。长时间地围坐在麻将桌旁，也不会消耗很多热量。反过来说，麻将桌旁往往都摆着食品，人们大都是一面往嘴里塞东西，一面玩。零食更不用说，烤面包片或者花生米，酥脆饼干等热量高的食品。有时候还要喝上一杯啤酒润润喉咙，再吃点奶酪和火腿。这样既可以驱逐困魔，又有助于恢复运气。连续几天过着这样的生活，皮下脂肪当然会增加。打麻将占去很多时间，运动的时间就会被挤掉，总觉得身体有些疲倦。午睡时一动不动，工作时动作迟缓。这些状况不断出现，就会使身体日益胖起来。

三、狂吃零食

假期是零食极端丰富时期，也许你工作时候周围都是苗条女生，你会控制你的饮食和零食，但是假期周围都是吃零食的人也会影响你，在上网和看电视时会吃东西吗？这时，你的注意力不在吃的东西上面，对吃多少没有控制。而这些食品的能量却很高，比如点心、糖果、土豆片、瓜子等，那 吃进去的卡路里也会很多。

四、暴饮暴食。

假期聚会多，应酬多，七大姑八大姨，哪个来了都要你奉陪，油腻，脂肪摄入多了一定肥胖，节日食量比平日吃得多，不免会摄取过多的钠，钠会滞留水分。而吃入过多的碳水化合物，身体则会以糖原的形式存于 肌肉中。一两天后，当你运动，糖原便会燃烧，水会逐渐消化。 虽然偶尔大吃大喝一顿不容易使你增添永久的体重，但是如果你所吃的脂肪或碳水化合物太多，身体会将脂肪储存，或将碳水化合物转变为脂肪储存。体重也会因此 而增加。是肥胖是指一定程度的明显超重与脂肪层过厚，是体内脂肪，尤其是甘油三酯积聚过多而导致的一种状态。由于食物摄入过多或机体代谢的改变而导致体内脂肪积聚过多造成体重过度增长并引起人体病理、生理改变或潜伏，肥胖的人一般都特别喜欢吃东西。

一个星期的暴饮暴食最为明显的危害便是导致肥胖，再加上现代人经常吃一些高蛋白、高脂肪的食物，消化起来非常困难，同时还会导致一些多余的脂肪堆积在体内，进而诱发肥胖。

肥胖的危害是非常大的，除了会导致体型变得难看之外，同时还会带来包括心血管疾病、高血压、糖尿病、脂肪肝、动脉硬化、胆囊炎等，再加上由此带来的并发症，可能达到上百种，非常可怕。

五、假期缺乏运动。

假期几乎没有特别运动时间，加上热量摄入大大超过身体所需，发胖也变得必然。

六、饮酒导致发胖

酒类热量很高。每天饮酒量约为0.5至1个饮酒单位的人体重正常，而肥胖者平均每天的饮酒量超过3个单位。1个饮酒单位大致相当于酒精含量在4.5％左右的啤酒340毫升，或酒精含量在12％左右的葡萄酒114毫升，或酒精含量在50％左右的白酒28毫升。春节后减肥该如何减肥？

这里推荐较为合适的一些减肥方法，减肥食谱，方便尽快从假日肥胖中恢复。

首先，制定一个合适的节后减肥食谱，让热量平衡，这个非常重要。

其次，有合理的简单增加代谢运动，不要让身体代谢减缓。

再次，遵守一些必要的减肥原则。搭配一些合适的减肥食品。

这样做到很快就可以瘦回去了。首先、春节后三日减肥食谱

第一日

早餐：西柚半个、烤土司1片、黑咖啡1杯

午餐：青菜沙拉1份、海鲜意大利面、苹果1个

晚餐：糙米饭1碗、生菜炒肉、冬瓜海带汤

面包、糙米中含有碳水化合物，能提供能量；西柚、苹果中有钾、维生素C和纤维素，能帮助消化吸收；咖啡、海带利尿，能消除水肿。

第二日

早餐：白粥1碗、水煮蛋1颗、西红柿1颗

午餐：扬州炒饭1份、紫菜蛋花汤、橘子1颗

晚餐：日式荞麦面1碗、水煮青菜1份

米饭、荞麦面能提供身体必须能量；青菜、紫菜富含纤维，能润肠通便；西红柿、橘子富含维生素，能促进消化吸收。

第三日

早餐：紫菜饭团1个、豆浆1杯

午餐：白米饭1碗、菠菜1碟、西红柿鸡蛋汤

晚餐：海鱼、青菜沙拉、杂米粥1碗

饭团、海鱼热量都不高，多吃也没关系，而且很有饱腹感；菠菜利尿、西红柿促进消化；紫菜、杂米含有大量的粗纤维，能润肠通便。

这样搭配会让你的肠胃很快恢复正常，同时也可以将多余脂肪代谢掉。其次，春节后运动方法：

假期内几乎每天都是坐着不动，春节后要适当多动，如果你上班，就经常跑领导办公司，哪怕是挨训也不错，经常走动，会增加代谢有利于代谢脂肪废物排出。运动方式多种多样，只要每天有一些，能微微喘息和出汗最好。再次，假期后减肥必要遵守的三个守则：

一、白天饮食守则

1.不过度挨饿

虽然说正在减肥中，不过医生提醒大家，减肥还是饿不得的呀！别说忍住饿不吃东西的痛苦挣扎，肚子饿时精神也无法集中，也根本没办法把工作做好，是吧！

2.别拒绝碳水化合物

很多人都会以不吃饭只吃菜的方法，来当作减肥的第1步，其实这真的是大错特错！因为饭、面包这类碳水化合物是身体能量的主要来源，没有了主要的能量来源，当然容易让你肚子晚上咕咕叫，也当然你会到处觅食啰！

白天的平衡饮食，包含适当的碳水化合物、蛋白质、脂肪，确实是解决问题的不二法门。其中，蛋白质和脂肪能让你产生饱足感，如果刻意忽略这些成份，会导致晚上狼吞虎咽的你出现。

3.有计划的饮食

最好的对抗方式就是好好计画你的饮食。根据生活作息调整3餐的时间，如果你是个必须很晚睡觉的人，就别逼自己跟大家一样，赶在6点前结束晚餐。当你晚上很晚还没上床的时候，当然就会很饿了。

早些决定晚餐要吃什么？而且最好在4点以前。或是决定吃什么前，先想想你今天吃了些什么，是不是热量太高，还是吃了太多油炸的东西？再决定你下一口是什么吧！

让你晚上吃不停的原因——嘴馋，就是想吃东西！致胜秘诀保持双手忙碌或改变作息 ！

其实不会饿，但是就是想吃东西，就是嘴馋嘛！医生说这个坏习惯一定要改掉，否则窈窕身材可真的就是梦想喽！

二、嘴馋饮食守则

1.与其和食物拔河，不如就吃吧！

不过要吃更好的食物就是了，如把冰淇淋换成水果，或是新鲜的小黄瓜条。

2.把晚餐分成2份吃！

既然只是嘴巴想动动，就干脆把晚餐1分为2吧！ 1份在平常的用餐时间吃，剩下等到稍晚嘴馋时候再吃。

3.用忙碌来赶走想吃的欲望吧！

想吃东西时，就让自己忙一点吧！最好让手没空帮嘴拿东西吃，比如说，把指甲修一修，换上漂亮的指甲油，可别用快干型的喔！也许你等指甲油干的过程中，就不想吃东西了！

4.不要看电视了！

不可否认地，看电视时是最容易不知不觉一边吃东西的时候。所以关掉电视，来个香氛浴或是拿出珍藏的CD来，好好享受不一样的休闲时光，或是就出门散步去吧！

让你晚上吃不停的原因——情绪问题！致胜秘诀转移注意力，纾解情绪！

如果你不断地控制自己不要吃东西，但是情况依旧没有改变，可能就是情绪上有问题了。

三、情绪饮食守则

1.吃过东西后仍不满足。

吃东西过后本来应该是要感到愉快的，但是因为生活上太多因素交杂在一起，以致许多人在用过餐后，仍没有感到满足，而导致吃不停的状况发生。

2.根本不知道自己在吃什么。 如果发现吃东西时的自己，吃很多或吃很快，还是老是躲着吃，有可能你根本不知道自己正在吃东西。

3.别订下严厉的规矩。

或许你觉得给自己订个规矩，好好规范饮食，说不定比较好。其实并不然，因为一旦订下规矩，人本能地就会想要反抗，可能还有反效果！

4.真的心情不好，想吃东西。

想吃东西时先想一下，你现在的情绪如何，找个朋友倾诉或是做点可改善情绪的事情。譬如，把凌乱的房间整理一下，听听音乐或出去散个步。要不去看场电影，不过可别抱着1大桶的爆米花进场，改带瓶低卡的健怡可乐吧！

什么时候该向医生求助

有些相关的研究特别针对这种状况，研究发现这些人所摄取的热量中有70%都是在晚上7点以后吃进去的，甚至有人还会晚上起床吃东西，隔天早上什至还有人不记得自己曾经吃东西的状况。

假期后三餐热量该如何吃？

晚上吃东西容易胖，是真的！别以为今天饿了1整天，晚上即使来顿海陆大餐，也不会胖到哪里去？其实，每餐吃进的食物都会分成消化和储存成脂肪2部份进行。想知道你吃的东西有多少被转化成脂肪吗？

早餐大部分都被消化掉啰！

午餐约70%会被消化掉，30%会储存成脂肪。

晚餐50%会被消化吸收，50%则储存成脂肪。

不过，如果朝九晚五的上班族，下班回到家准备吃晚餐的时候，已经超过8点了！建议你在5、6点的时候，先吃点东西，还有说低热量的杯汤，或是即溶的燕麦片，只要把握低热量的原则就OK了。

如果真的没办法“过8不食”，也最好不要超过9点。记住，千万不要饿过头，否则晚上这顿，后果可是不堪设想喔！

让你晚上吃不停的原因——白天摄取热量不足！致胜秘诀白天聪明吃，晚上不多吃！

假期后减肥并不难，这些脂肪都是刚刚到你身上的，只要做好调整，都会及时甩掉，不会变成顽固性脂肪储存的。假期减肥，我也不有自己的一大减肥法宝。

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