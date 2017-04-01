减肥又失败，可能是你的“瘦商”有问题

核心提示：属于大腿的季节又开始了，你的减肥大业开始了吗？最近后台很多ＭＭ留言说，减肥没开始，减肥就又失败了，好多次了，已经失去了减肥的信心，那么为什么减肥又失败了呢？

无时无刻都有妹纸在高喊着：我！要！减！肥！可最终得偿所愿的总是寥寥无几。你不禁会想，我明明不比她们付出的辛劳少，流的汗也比她多，可为什么瘦下来的却不是我？

说到这里，小健想要问你一个问题：你的减肥观是对的吗？

不然呢，减肥也是要有基础知识的好嘛，就像IQ、EQ，DQ（瘦身智商Diet Quotinet，不是DQ冰淇淋，吃货自行退下）你也是要有的好吧。

为什么会反弹？

通常反弹的原因有二种：

第一种是采用了错误的减肥方式

减去的是水分而非脂肪，只要一停药并补充水分，体重自然会重新上升，这种现象在服用腹泻类的减肥产品人群中最为常见。更严重的是，不仅减肥成果付之东流，对身体还会造成极大伤害，比如电解质紊乱等。

第二种是没达到减肥周期

脂肪是有记忆的，它会抗拒外界对它的改变并尽量往原来的形态发展。有些人减肥初期有点效果，认为达到了自己的减肥目的，就停止减肥，殊不知此时正是决定减肥是否成功的关键时期。通常减肥产品或运动减肥都是讲究疗程的，不达到规定疗程，脂肪就会趁机反弹，使减肥的努力前功尽弃。如有的减肥产品一个疗程三个月，每个月都有不同的减肥目的，第一个月是让身体适应减肥的需要（有些人可能感觉不会太明显），第二月是冲刺减肥，第三个月是保持减肥效果，三个月缺一不可，千万不能见好就收。

减肥总是失败的原因

1、挨饿节食

挨饿，少吃。当你经常靠挨饿而摄取热量严重不足，尤其是蛋白质不足的时候，我们的身体也会开始反抗，它会自己开始偷偷地储存而不是消耗能得到的热量， 于是，为了维持机体正常运转，肌肉组织开始充当起填补能量的悲剧角色。殊不知，肌肉恰恰是影响着燃烧热量多少、新陈代谢速度快慢的关键。肌肉多了意味着脂 肪少了，我们的身体才会有更快的新陈代谢速度。

2、吃得太精

大多数经过加工后看起来美味可口的面包和谷类食品是诸位瘦身计划中的另一块绊脚石。要小心，因为它们中的纤维素含量很少——富含纤维素的植物性食品可是减肥的一大功臣，它们热量超低容易带给你饱胀的感觉还不会长胖。

3、不爱喝水

除了让你保持充足的水分，根据最近的一项研究，定时饮水还可以帮助你减肥。在吃饭前喝一些水能够控制食量，而吃含水丰富的食物（比如蔬菜或水果）可以更快造成饱腹感，从而使你吃的更少。一个小实验甚至发现喝凉水可以加速人体的新陈代谢，并且能够降低人们对于含糖类饮料、碳酸饮料及果汁的需求。这就是要保持充足水分的原因！

4、空腹运动

如果你总是在吃饭之前空腹运动，那么你需要重新考量了：研究表明，当你空腹锻炼时，热量燃烧来源自肌肉而非脂肪。由于肌肉比脂肪燃烧了更多的热量，你的肌肉质量越高对于减轻体重越有帮助。饭后运动不仅可以避免肌肉流失，同时可以使你有更多的精力投入到锻炼中。

5、睡眠不足

为健身腾时间有时候意味着要减少睡眠时间，但是获得充足的睡眠对于减肥来说非常重要。你需要多余的能量来维持日常锻炼，而缩短睡眠时间可能会影响身体对食欲的掌控。

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