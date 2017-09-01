五个理由告诉你 我们减肥到底为了什么

核心提示：今天小编坐在这里，静静的思考了一个问题，我们减肥到底为了什么？为了穿更漂亮的衣服，为了更吸引别人目光，为了更健康！或许每个人的“为了”都会有所不同，但正确的减肥方式一定会改变我们的生活的。

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过度的肥胖不仅仅影响我们的外貌和身材，更会影响我们的健康，看看下边这些因为肥胖引起的问题，大家就清楚了。

肥胖可能会影响工作机会——如果你超重，可能总是找不到喜欢的工作。大家对肥胖者的印象就是打瞌睡、懒散、自我控制能力低的人，这对体重问题的应征者来说，是一大障碍。

肥胖可能会危及心理健康——肥胖总会被人拿来开玩笑，逛街受到异样目光，或者明明很喜欢那条裙子被告知没有你穿的尺码等，这都是很痛苦的事情，尤其是女性在身体过于肥胖时容易产生心理问题。甚至让人寻求另一个发泄方式，就是吃的更多。

肥胖会损害身体健康——大家都知道肥胖会导致各种各样的疾病，如：糖尿病，心脏病，高血脂，高血压，脑中风，多囊卵巢综合症等…甚至患癌症几率也比常人高。同时，肥胖加速器官衰老的时候，还在损害着身体很多器官。

看了这些，有的人或许觉得不以为然，可肥胖确实让我们的生活质量大大折扣。在看看下边减肥的好处，做个对比，大家就更清楚了。

1.获得能量

体重下降之后，你会获得更大能量，提高了吸氧效率，你会发现在爬楼梯或赶公共汽车时，不会再像之前那样气喘吁吁。

2.患癌症的风险会降低

吸烟、阳光照射、辐射都可以引起癌症，而肥胖也一样会引起癌症，因为肥胖会导致炎症并触发细胞改变。当你减肥后，患炎症的几率会降低。

3.运动会变得有趣

当你携带额外的体重时，锻炼可能会导致关节痛。一旦你开始减肥，运动会不再像一个苦差事，会变得更加有趣而充满活力激情，减去了一定的重量，身体会更加轻快。

4.工资可能会得到提高

研究表明，肥胖的人比正常体重的工人挣钱少，尤其是女性。事实上，肥胖的工人的平均收入比瘦一些的员工低2.5%左右。下降到一个健康的体重也可能给你更多的工作机会

5.增加怀孕的机会

研究发现，肥胖是女性不孕、多囊卵巢综合征的原因之一，当年轻的女人不再那么肥胖，就更容易怀孕。减肥也可以帮助确保女性有一个健康的子宫和一个健康的宝宝，因为妈妈健康的体重已将各种健康信号传递给她的孩子们。

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