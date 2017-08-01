核心提示：红茶是很好的茶饮，除了味美，它还有很好的减肥效果，你知道吗？
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在一些减茶品中，红茶在众多茶饮中属于减肥功效最明显的了，但红茶属减肥并不是单一喝了就能达到减肥的效果，还要讲究正确的饮用法，这是很多女性并不了解的，因此为了更好的喝红茶达到减肥功效，女性有必要了解一下红茶怎么喝才能减肥。
红茶为什么能减肥
对不爱喝咖啡，但又想利用咖啡因减肥的人来说，红茶是绝佳的替代品。红茶中含丰富的咖啡因，可分解脂肪，将囤积的体脂肪分解到血液中，让运动时的燃脂力加倍。还有，咖啡因也有利尿作用，可以刺激肾脏，扩张血管，提升水分代谢，排出多余的水分与老旧废物。同时，咖啡因还可活化胃液分泌，促进消化，但胃不好的人要小心不要摄取过量。
怎么喝红茶能最减肥？
1、运动前和白天时饮用，迅速提升脂肪分解力
红茶中含量多的咖啡因，可促进脂肪分解。选择在活动量大的白天或运动前饮用，效果马上看得见喔！
2、饭后来1杯
排出肥油、轻松成为不易胖体质！大鱼大肉吃进油腻脂肪后，藉由1杯红茶，就可吸附油脂排出体外喔！
3、加速咖啡因溶解、散发香气，热热喝才是王道
红茶当然要喝热的！因为除了热气腾腾时茶的香气最棒，咖啡因在高温下才能更快溶解，替你减少体脂肪堆积呀！
红茶搭配什么更减脂
红茶要用来减肥最好的方法是搭配一些生姜一起煮，这样减肥效果会比较快，而且可以暖胃。但是，生姜红茶的味道有点奇怪，得看个人的适应程度了，要是可以接受的话可以尝试一下。为了调和味道，也可以在生姜红茶中加入点蜂蜜，增加淡淡的香甜。
每天早晚各一杯生姜红茶，不仅瘦身还有清肠暖胃的功效，特别提醒，千万不能用生姜红茶直接代替主食，应该运动加适量节食才是最有效最健康的方式。
另外，除了生姜红茶之外，还有一些药茶配方也有减肥瘦身的功效，比如降脂乌龙茶之类的，但是利用药茶减肥瘦身应该控制住数量，否则药茶饮用不当反而对身体造成不良的影响。
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