核心提示：很多女性朋友都知道，有锁骨，穿衣服会特别的好看，那么怎么才能拥有锁骨呢？接着往下看。
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前端时间流行在锁骨放硬币，放的多的说明锁骨很深，锁骨是美，但不是人人都有的， 完美的锁骨肩头总是深浅适度，锁骨线条清晰、平直，肩头饱满圆润但不臃肿，略有一些肌肉，保持视觉上的弹性适合。那么锁骨怎么练出来的呢？
1、哑铃扩胸
双手将哑铃平行举起，让手臂与肩膀呈90度夹角，以腰腹部为扭转轴，保持上身笔直向右方扭转，做到自己的极限。停留5秒后再转回中位，向反方向继续扭转。左右旋转各一次作为1个回合，每天坚持做15回合。
2、后仰推举
正面趴在床上，双手与肩同宽支撑住，逐渐往后弯腰，直到自己的极限为止。
3、婴儿爬姿
准备一张瑜伽垫，用婴儿爬姿在垫子上爬行，注意保持背部笔直，双手与肩同宽，腿部和弯曲的膝盖呈90度，爬行的时候尽量缓慢用力。
4、眼镜蛇式
这个动作有助于颈部的伸展，对锁骨、肩头塑形极有好处。身体平贴在垫子上，双手支撑上身，指尖朝前，支撑同时保证下腹部紧贴垫上，颈部后仰，使脊椎弯成c型，保持30秒。
5、后仰式俯卧撑
坐在垫子上，双手和脚跟撑地，双腿伸直，腕部与肩部并齐，手指朝前，身体保持成直线，弯曲肘关节，将身体放低几厘米即可，保持腹部紧张，再将身体撑起。
6、坐姿推举
坐在椅子上，背部平贴椅背，双手握住手柄，向上推举，手臂伸直后慢慢向下放，直到肘关节与肩关节平行为止，再向上推举。
7、跪姿扶地挺身
这个姿势不仅能练出完美锁骨，还能瘦手臂和减少背部的脂肪哦。手掌平放地面，双膝跪地，脚掌可以微微交迭，身体下压直到大手臂与背部在相同水平面，接着用胸肌力量上抬回到预备位置，此为完成一下。
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