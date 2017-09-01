节食到底能不能减肥？效果是有的，但也会出现这个后果

核心提示：一直在为减肥努力的伙伴们，这些减肥忠告你们知道了，可以受用终身哦
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今天小编给大家说的这些忠告，不管减不减肥，为了身体健康，都值得你认真地看完。
锻炼哪里就可以消除那个部位的肥肉？
这是很多减肥人士都有的误区，虽然做特定部位的训练动作可以让那里的肌肉变得强壮，但并不意味着这样也可以消除那里的脂肪。因为脂肪的消耗是全身性的。比如你只是单一的做仰卧起坐，并不会让你在消除小肚腩上取得太好的成效。
花数小时来跑步，就是最有效的减肥运动？
跑步虽说是最好的有氧减肥运动之一，但是通过数小时来进行，就没那么必要了。你不可能一天、两天就瘦下来，跑得太多，反而会容易引起伤病。再者说，有氧运动+无氧运动才是消脂减肥最有效的途径。
拼命节食能减肥吗？
当你过多节食时，身体会误以为你进入困境，于是便节约开支，尽量减少热量消耗，这时你的代谢率反而降低20%-30%。所以过度节食的人往往整天没精神，虽然吃的少，但热量消耗也相应降低，最可怕的是身体还会分解肌肉做营养(此刻还不珍惜你宝贵的肌肉，那我就无话可说了)。节食除了会丢失肌肉，还会丢失大量水分，一旦食量恢复，身体便加快吸收，于是体重快速反弹，这时只长脂肪不长肌肉，且往往会超过原来体重。所以千万别迷信网上那些歪门邪道的节食减肥法，太害人！
此外，适量食用一些脂肪可提高人的代谢率，对减肥有利，所以减肥期间不能只吃素菜，最好合理搭配。
千万千万别吃减肥药！
市面上的减肥药大多是泻药，目前尚未见过哪种得到权威认证。世界上胖人无数，若真有某个减肥药被验证确实有效且对人无伤害，这家公司肯定为成为全球市值最高的公司之一，但事实上没有这样的公司，所以减肥药必定都是靠不住的。
想减去皮肤下的脂肪，通常有两种方法：第1种是手术抽脂;第2种是把脂肪转化为动能和生物能代谢掉，即做运动。前者要动刀子，而且陡然减去太多，皮肤会松弛很厉害，对身体伤害也大，适用于欧美那种超级大胖子;对一般人，运动才是最好的减肥法，没有之一。
究竟哪些运动属于有氧运动？哪些属于无氧运动？
大家都知道跑步算有氧运动，骑车也算，那有氧运动只有这两样吗？按照专业解释，有氧运动是指人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼，即在运动过程中，人体吸入的氧气与需求相等，达到一种平衡状态。
简单来说，有氧运动是指任何富韵律性的运动，其运动时间一般在20分钟或以上，运动强度在中等或中上，心率保持在你的减脂心率范围内，因为此时血液可以供给心肌足够的氧气，氧气能充分燃烧体内的糖分和脂肪。
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