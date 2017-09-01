美不美就看臀和腿！4个动作练出蜜桃臀，凸显完美臀型

核心提示：胸的大小是天生的，后天努力也是可以改变的；臀的大小也是如此，今天小编带大家了解性感蜜桃臀的练成方法。
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完美的身材总的有前凸后翘，你没有全部，你总得占一样吧？
标准的蜜桃臀是怎么样的？
臀围明显比腰围大，但是从侧面看臀部与腰部腿部的连接处曲线明显弯曲，从背面看臀部成两个完善的圆形，像树上成熟摇摇欲坠的水蜜桃一样。臀部向后突起而无下垂，皮肤光滑坚韧富有弹性感。
女性面临的臀部问题有哪些？
1、大多数的亚洲女性一般都会有saggy（下垂）、flat（扁平）的问题。多年来，中日韩的审美一向崇尚小屁股，觉得有肉的屁股不够优雅，导致很多女孩疯狂节食减肥，追求麻杆身材。但其实，紧致、有肉的臀部才是臀中上品。扁塌的屁股不仅让身材看起来毫无曲线，更显得双腿看起来比实际短。比起胸部的曲线，臀部的曲线更加为女人味加分。
2、而对于产后或者长期坐办公室的女性，由于缺乏有效运动，臀部会呈现大而扁平的状态，臀部肌肉不够立体紧实，最终导致下垂。这也大多数身边女性的身材死穴。
很多人练臀，一直找不到臀部发力的感觉，好像一直是腰在动，腿在晃，觉得没锻炼到臀部，你是不是也有这样的感觉？
要解决这个问题，首先要学会找准臀部用力，要感知你的臀部。“训练”不是照猫画虎每一个动作，而是要先从感知你的臀部开始，学会控制臀部相关关节，让臀部肌肉受最多刺激，减少其他部位的借力。
用经典动作，小编现在来给你分析：最常见的臀部训练动作就是髋关节的伸髋动作。
伸髋动作，站姿后抬腿：单腿直立，站稳，将一只腿向后伸直，另一条腿上抬，令臀部集中用力。
要注意的是：开始时，臀部收缩、大腿向后抬伸，再回到起始位置，即为一下。进行时需注意抬起的脚在抬举过程中不接触到地面，双脚轮流各做，有没有感觉臀部抬起被挤压的感觉，多做几次伸髋运动，臀腿感会更好，找准你臀部发力的感觉。
徒手深蹲：最常规的一种深蹲，初学者可以由这个入门。
臀部向后下蹲，想象你的屁股后面有个凳子，你要坐上去。前伸胳膊保持平衡，挺直腰背。
保证你的膝关节和脚尖处于同一方向，不要过度内扣或外旋膝盖。
尽量蹲深，蹲到大腿平行地面或平行地面以下。
壶铃深蹲：抓住一个壶铃，然后做深蹲，没壶铃的也可以用其他重物代替。
稍微打开你的脚，外八一些。保证深蹲过程中脚掌一直稳扎在地面上，不要抬脚后跟或者后倾。
蹲下的过程中，保持你的腰背挺直。尽可能蹲深，蹲到大腿平行地面以下。
杠铃前蹲：另一种杠铃深蹲方式，举重运动员练习的较多。
把杠铃放到你的锁骨部位，当然还有很多种放置方法，比如双手交叉放置。都可以。这种杠铃放置方式，放置前最好活动一下腕关节。当你下蹲的时候你会发现，前蹲和后蹲相比，你的腰背承受的压力会更大，这时候依然要保证腰背挺直。
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