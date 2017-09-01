秒杀所有减肥药：腹式呼吸减肥法

核心提示：呼吸就能减肥，这是真的吗？到底怎么做呢？接着往下看。

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

靠这种神奇呼吸法竟能轻松减肥，这事儿你怎么看？！你对这事儿怎么看？



呼吸减肥的原理

科学家们研究发现：人的肺平均有两个足球那么大，但大多数人在一生中只使用了其中三分之一的能力。 美国健康学家的一项最新调查显示：不论在发达国家，还是在发展中国家，城市人口中至少有一半以上的人呼吸方式不正确。很多人的呼吸太短促，往往在吸入的新鲜空气尚未深入肺叶下端时，便匆匆地呼气了，这样等于没有吸收到新鲜空气中的有益成分。

坐办公室的人，由于坐姿的局促和固定，通常是浅短、急促的呼吸，每次的换气量非常小，所以造成在正常的呼吸频率下，依然通气不足，体内的二氧化碳累积;加上长时间用脑工作，机体的耗氧量很大，进而造成脑部缺氧。于是白领们经常出现头晕、乏力、嗜睡等办公室综合征。反复进行腹式呼吸，可以使身体血液循环及含氧量增加，加速燃烧体内脂肪。同时呼吸经由横膈膜与腹部肌肉的强力挤压运动，促进胃肠蠕动，帮助体内有害物质的排泄。





腹式呼吸法的正确方法

1.首先，想象你的丹田(肚脐下三根手指的位置)里，有一个假想的“小气囊”。

2.接着，用鼻子吸气，把你吸进去的空气一路从胸部、腹部送下来，一直送到“小气囊”里。

3.此时，你的小腹会微微凸出。然后，再深深地吐气，把“小气囊”里的空气，全部由鼻子呼出。练习时，你可以在小腹上放一本书，来感觉腹部的起伏。刚开始时，每天练习50次的吸和吐，慢慢地把腹式呼吸法变成你每一天、每一刻的呼吸习惯。





注意：

1.吸气时，让小腹凸出。

2.吐气时，让小腹平缩。