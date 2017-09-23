如何有效瘦手臂 日常5个方法还你纤细手臂

核心提示：看看你那粗壮的手臂，好意思穿漂亮衣服吗！

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如何有效瘦手臂真的是一大难题，但是为了能show出好身材，不能不减肥！想想即将上新的各种美衣，你还有不减肥的理由吗？

一、办公室随时随地锻炼肩臂

做法：办公的时候，如果感到有些累了，不妨放松一下，顺便锻炼一下我们的肩、臂。这个动作的重点是开阔胸部、平展肩部、锻炼手臂肌肉。

动作：

将手臂撑在椅子的边缘，身体向下滑，要滑得很缓慢，直到臀部挨到地面。

还是利用手臂的力量，缓慢地带动臀部站起，直到能够坐到椅子上。反复这个动作5次。

二、边看电视边做的瘦手臂操

做法：看电视的时候，你可以在床上，也可以在地上，就像做俯卧撑一样。唯一不同的是，为了避免你的腿部用力，你可以用膝盖着地，两个小腿交叉，完全靠胳膊来完成俯卧撑动作。要知道，只有锻炼有力量的手臂才能呈现紧致和富有流畅的线条。

动作：

俯身的时候，慢慢下去并坚持一会儿。

注意抬起时，尽量将身体抬到最高。

三、利用毛巾来做瘦手臂操

做法：洗澡的时候，我们可以利用毛巾来锻炼手臂内侧的肌肉群，让它们变得更紧致，更结实！

动作：

两脚站立与肩同宽，双手抓住毛巾两端，举起同肩高。

抓紧毛巾两臂向上伸展，高举过头顶，感觉肩背和胳膊都在向上伸展。

将毛巾向左边移动，肘臂弯曲，使右手手臂内侧肌肉有拉紧的感觉。

将毛巾向右边移动，同样地，使左手手臂内侧肌肉有拉紧的感觉。

两臂背向后方，将肩部完全地打开，并尽量向后拉。

四、局部运动

做法：坚持局部运动锻炼一个礼拜左右就会发现手臂变细了很多。

动作：可以先将手臂按在地板上，然后让腿部向后延伸，直至整个身体呈现出一条直线，将右侧的手臂尽量的展开，

向上抬起，抬起后稍作停顿，把手臂放回最初的位置。

在这整个过程中，身体的直线状态都不应该改变;这样坚持一小会儿后换左手重复上述的动作。

五、饮食减肥

葡萄柚里边含有很多的酸性物质，可以促进消化，美化皮肤，想要瘦手臂的人也可以多吃此类的水果。

很多食物都可以起到减肥的作用，比如说很常见的洋葱，它可以降低血压，舒张血管，对于瘦手臂也是有着一定的帮助的，苹果里边含有较为丰富的果胶，可以起到很好的降脂作用，早上起来后吃一个苹果可以起到减肥的作用，还可以提神。

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