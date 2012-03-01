2式瑜伽腹部减肥法 纤腰收腹调顺肠胃

核心提示：瑜伽腹部减肥法是什么？工作压力大、生活不规律、饮食不节制……很多人的肠胃越来越不顺。瑜伽腹部减肥法，体位围绕腰、腹进行，有着挤压脏腑，排除毒素，理顺肠胃的作用，还能帮助纤腰收腹。

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瑜伽腹部减肥法 纤腰收腹。

瑜伽腹部减肥法 前屈伸展式

坐姿，脊柱自然伸展，两脚两腿并拢向前伸直，两手自然放在身体两侧或在大腿上。

吸气，两臂向前伸直，两手并拢两肩向后收，拇指相扣，掌心向下。将你的两臂高举过头部，紧贴双耳。微微向后略仰使整个脊柱向上延展。

呼气，由腹部开始向前向下贴近大腿上侧，两手抓住两脚脚趾，保持顺畅呼吸。注意力集中在腹部。(感觉动作困难可弯曲双膝)

吸气，由后背开始，带起整个上身。呼气，回到起始坐势。放松10～20秒的时间。