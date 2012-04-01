核心提示：自制减肥茶怎么做？市面上的减肥茶各种各种，它们有效吗？专家告诉我们，自制减肥茶要根据每个人不同的体质，喝对了能够让你瘦10斤，喝错了就要去洗肾！编辑分享专家推荐的自制减肥茶配方，轻松瘦身没有难度。

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5款自制减肥茶 排毒去油轻松瘦。

其实我们常听到的减肥茶，只是一个统称罢了，你可以叫它瘦身茶、消脂茶、花草茶等，你高兴叫它什么就叫什么。事实上只要牵涉到药物成份的话，就必须是医师指示使用。市面上令人眼花缭乱的减肥茶，在挑选时就得注意是不是“药物”喔。

自制减肥茶，应该注意什么？

选择市面上的减肥茶，成份一定要注意，几乎所有的茶品都会有陈皮、山楂、乌梅，甚至还有辣椒等成份，虽然号称可以消脂或是帮助脂肪燃烧，但是它却又可能会造成你的食欲大增，吃多了有可能不瘦反胖呢！

若是真的要选择喝减肥茶的话，最好是由中医师针对你个人体质和症状来开立药方，再去冲泡饮用；如果是市面上的方便药包，要购买的首要条件，当然是经过相关卫生部门核准。如果你对产品还是存在质疑的话，最好可以拿到诊所询问医生，请医师鉴定一下里头的成份，有没有喝了会伤害身体的药材(一般中医师都会很热心地为你解答的)再决定要不要利用它来帮你瘦身。

中医师推荐的五种自制减肥茶饮品配方：

自制减肥茶1：瘦身花草茶

材料：乌龙茶6g、黄耆2g、人参2g、红枣6颗、玫瑰6朵、枸杞2g、防风1g、荷叶1g、菊花2g、决明子2g

做法：将上述材料加350cc水煮沸约20分钟，即可饮用。

功效：补气、促进血液循环、预防动脉硬化。

自制减肥茶2：桑葚茶

材料：干桑葚3钱或用新鲜桑果2两(择一使用即可)、冰糖一小匙。

做法：将干桑葚丢入水壶中以热水冲泡3分钟后，将水倒掉。再以300-400cc左右的水加冰糖煮沸，直到香味散出即可。

功效：补血、养颜、去除油脂、润肠通便。