十大最荒唐的瘦身减肥谬论

核心提示：形形色色的“减肥密方”，五花八门的“减肥理论”，让人眼花缭乱。想减肥或正在减肥的美眉们，不妨看看国外医学专家列出的十条瘦身减肥谬论，从中知晓减肥的真谛，让自己的减肥进行到底。
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瘦身减肥谬论一：所有的食物生来都平等
美国纽约康奈尔大学的研究工作发现：导致肥胖的不是吃多少而是吃什么，通过摄入食物获得的热量会在你身上堆积很多的肥肉。原因很简单：在消化过程中，机体代谢蛋白质与糖类要比代谢脂肪燃烧更多的热量。例如，我们摄入超过人体需要418千焦(100千卡)的食物，如果该食物属糖类，只有314千焦(75千卡)的热量转变为体脂，而如果该食物属脂肪类，就会有405千焦(97千卡)的热量转变为脂肪。
因此，营养学专家建议，每天只能有30%的热量来源于脂肪。要少吃脂肪，尤其避免吃肥肉、可可脂和其他饱和脂肪酸含量高的食品(如奶油爆米花、冰淇淋等)。
瘦身减肥谬论二：忌食甜点
食物不能简单地分为好与坏两大类，适量进食才是关键。如果你很想吃甜食，那就放心地吃吧，不过其他各餐的食用量必须相应减少。如果你想经常吃小甜点，但又不想贮存脂肪，试一试煮过的水果、加果汁的冰水或堆满浆果的松糕，这些食物不但能满足你的口味，而且营养丰富，又不致发胖。
瘦身减肥谬论三：禁食快餐食品
并非所有的快餐食品都是减肥者的“天敌”。一个普通的汉堡包、一块牛排、一份烤鸡或用低热量调料调出的色拉都是可供选择的美味食品。当然，油炸薯条、牛奶冰淇淋和拌蛋黄酱的鸡或鱼因热量极高，减肥者不可多吃。
瘦身减肥谬论四：体重反弹后，想再减掉它就很难
一名肥胖症研究专家对肥胖与非肥胖减肥者的减肥过程做了一次系统观察，发现两组减肥都很容易，并不存在所谓“体重反弹后，减肥难度增加”一说。
瘦身减肥谬论五：苹果型肥胖与梨型肥胖没有本质区别
最近的研究发现：脂肪贮存在身体上半部分(上身和腹部——苹果型体型)比分布于下半部分(臀部和大腿——梨型体型)更容易引起高血压、心脏病和糖尿病。你可能对脂肪分布无能为力，但可以通过全身减肥的方法避免肥胖综合征的发生。
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