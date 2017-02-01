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节后瘦身不盲目 5个妙招祝你减肥

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2017-02-0139健康网nanako
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核心提示：春节大鱼大肉，吃吃喝喝，肥肉不知不觉就找上我们，春节过后，如何减肥成了大部分人思考的问题，节后怎么减肥才最有效果呢，小编教您５个妙招，助你一臂之力～

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　　减肥第一招：少盐少油

　　过节的时候，我们吃的都比较油腻，所以节后我们的饮食要以清淡为主，比如海带百合清粥，佛手瓜，笋丝，香菇青菜之类的清淡爽口小菜。对于甜点必然会成为我们的减肥的巨大的阻碍，所以要知道拒绝和分阶段性的来搭配。吃饭也要感觉差不多就好。别吃得太撑，可以多吃几次。高盐的饮食会造成体内过多的水分潴留，造成水肿型肥胖，更不利于毒素的排出.

　　减肥第二招：多吃水果

　　水果含有丰富的维生素，水分充足，热量比较低，可以选择。为了大家美好的身材，一定要多吃水果，让我们的身体健康起来，而且吃水果也可以让我们很容易有饱腹感，减少很多其他食物的摄入，而且还可以为肌肤带来水润充盈的感觉。

　　减肥第三招：多补充水分

　　吃饭之前，记得一定要尽量多喝水，切记，只限于是白开水，可以适当添加一些柠檬片。多喝水也能让亲减少饥饿感，同时也可以有效避免聚餐时进食过多而产生多余的脂肪。

　　减肥第四招：有规律的运动

　　注意饮食的时候，要有规律的进行运动，选择自己喜欢的运动项目，有计划性有周期性的进行。很多mm都称最怕运动，也没有时间。其实运动也可以简单轻松。你完全可以在家进行，以身体作为最好的器械，最好的负重，除此之外，你也可以通过家务，通过散步来完成你每天40分钟的运动计划，都会有效的帮助你提高人体代谢，加快脂肪消耗的速度。

　　减肥第五招：每天排便

　　假日免不了要大吃大喝，千万记住，就算大吃大喝也不要忘了蠕动一下肠胃，不论什么时候减肥，都要做好清肠运动。很多朋友由于假日的作息时间不规律，往往会造成便秘的烦恼。如果不能确保每天都将体内多余的废物排出体外，很容易就会让MM们产生小肚子，如果遇到便秘的情况，最好就是多吃一些新鲜的蔬菜和水果，这类食物中丰富的膳食纤维可以让肠胃的蠕动加速，从而帮助通肠导便，减少便秘的机率。除此之外，妙芝堂瘦身汤也是解决便秘的好方法，每天早上起床后喝一杯妙芝堂瘦身汤，这样会让帮助清除肠胃残留的废物，让排便更加容易、更顺畅。

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