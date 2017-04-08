绝对不能少的六款最有效的减肥食谱

核心提示：迫于生活以及工作压力，不少肥胖人士开始选择一些能够让自己快速瘦身的方法以求能在最短的时间内花最少的力气让自己瘦下来。但是，不管怎么减，效果始终不能尽如人意。其实，最有效的减肥食谱才是帮助大家健康高效享瘦的最佳方法。针对最有效的减肥食谱，小编在下面的文章中为大家做出了详细的介绍，想要瘦成闪电，就赶紧来看看这六款最有效的减肥食谱的制作方法吧！

六款最有效的减肥食谱 助你快速瘦成闪电

最有效的减肥食谱一、黄瓜金针菇汤

材料：金针菇80克、香菇20克、大黄瓜100克、鲍鱼菇100克、香菜、盐。制作方法：1、首先将蔬菜全部洗净。2、再把黄瓜切成片、鲍鱼菇和香菇切成条状备用。3、然后将所有蔬菜放在锅子中加入水烹煮。4、大概煮了10分钟后放入香菜进去一起煮。5、最后出锅的时候加入盐调味即可。推荐理由：黄瓜有着非常惊人的含水量以及利尿降压的作用，能强化身体的免疫机能，而金针菇又被称为减肥菇，不仅热量低，还能迅速产生饱腹感，是非常有营养的减肥食物。

最有效的减肥食谱二、紫糯薏米减肥粥

材料：紫糯米100克，薏仁30克，小米50克，糙米50克，莲子若干，大枣若干，蜂蜜一大勺，玫瑰酱一勺。做法：1、将紫糯米、薏仁、莲子、小米、糙米、大枣等洗净;2、将上述材料放入电饭锅中，按煮粥键即可;3、将蜂蜜拌入煮好的粥中，放入适量的玫瑰酱。推荐理由：黑糯米的营养价值很高，除含蛋白质、脂肪、碳水化合物外，还含丰富的钙、磷、铁、维生素B1、B2等。黑糯米有补血养气功效，女生多吃不但减肥，还能吃出好气色！

最有效的减肥食谱三、清炒西兰花

材料：西兰花、胡萝卜、少许的食盐和鸡精。做法：1、西兰花洗净，掰成小朵;胡萝卜洗净切片。2、锅内放入适量的水和食盐，烧开之后把西兰花放入焯一下，捞出备用;再次烧沸后再把胡萝卜片也焯一下。3、炒锅内放入少许的植物油，烧热之后把焯好的西兰花和胡萝卜片一同下锅翻炒，快要出锅之前撒入适量的食盐和鸡精。推荐理由：清炒西兰花的口感清香，搭配胡萝卜可以为身体补充足够的营养素，同时热量又很低，是一道非常不错的素菜美食。

最有效的减肥食谱四、西芹芦荟滑虾仁

原料：芦荟1条、鲜虾12只、西芹2根、蛋清1只、生姜1小块、料酒1汤匙、淀粉1汤匙、清水3汤匙、白胡椒粉少许、盐少许。此款最有效的减肥食谱的做法：1、将芦荟去皮后切粒冲水;西芹切片、生姜切片备用;2、虾去头去壳后抽出虾线，沥干水分后加入淀粉、鸡蛋清和少许食盐、料酒用手抓匀腌制10分钟;3、炒锅内倒入适量食油烧热后放入姜片爆出香味后倒入虾仁划散;4、倒入芦荟粒翻炒两下后倒入西芹一起翻炒;5、虾仁变红后调入白胡椒粉和盐，勾入水芡粉炒匀即可。

最有效的减肥食谱五、开胃洋冬瓜

原料：冬瓜500g、海米30g、姜丝和葱末适量。此款最有效的减肥食谱的做法：1、海米用清水冲一下，泡15分钟;2、冬瓜去皮去瓤，切片备用;3、热锅热油，爆香姜丝葱末，加海米炒到稍变色;4、加入冬瓜片，翻炒均匀;5 、加入泡海米的水，焖10分钟，到冬瓜片透明就可以了;6、出锅时淋麻油，盐调味。小贴士：冬瓜具有很好的消除水肿的功效，最重要的是冬瓜有利于防止我们体内脂肪堆积的现象。

最有效的减肥食谱六、绿豆芽炒鳝丝

原料：绿豆芽二两、鳝鱼三两、甜椒一个、绿菜椒一个切丝、老姜一小块切丝、盐适量、淀粉一大匙、味精适量加水调成芡汁。做法：1、鳝鱼用沸水焯五秒钟后捞起。2、切丝。3、锅中加水烧沸后倒入绿豆芽、红绿尖椒丝焯一下捞起过凉水，沥干待用。4、锅内放少量油烧至八成热后倒入姜丝、鳝丝和全部原料翻炒至断生。5、勾芡起锅即成。小贴士：绿豆芽食用是最方便的，如果担心外面买的有激素，可以自己发，保证安全新鲜，绿豆芽本身是由绿豆发来的，具有清热解毒的功效，而且豆芽从绿豆中发出来后，食用纤维会增多，不会造成肥胖。

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