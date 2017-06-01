魔芋减肥 饱腹又清肠

核心提示：魔芋是很好的减肥食品，饱腹又清肠，小编今天就给大家介绍一下魔芋减肥方法。

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魔芋为什么会有减肥效果？

魔芋，又名蒟蒻，是一种非常着名的减肥食品，就连香港各界人士和中国体育界都十分推崇。魔芋不仅有减肥这一独特的功能，而且具有非常强大的功效，属於低热量食品，仿佛魔芋生来就是为了减肥人士服务似的。

魔芋的主要有效成份是葡萄甘露聚糖，即葡甘聚糖，其含量极其丰富。这是一种非常理想的可溶性膳食纤维，含有超低热量﹔葡甘聚糖中含有丰富的膳食纤维以及多种微量元素和氨基酸，对人体好处非常多：清肠胃，助消化，降胆固醇，防高血压，防糖尿病，更能预防肥胖。

魔芋减肥食谱

酸辣蘑芋豆腐

材料：魔芋300克、豆腐100克、泡菜50克 、猪肉15克、红辣椒15克、青蒜10克、食用油、盐、味精、醋、香油、辣椒酱各适量。

做法：

1、大蒜洗净切成花，红辣椒去蒂去籽洗净切成丝，泡菜切丝，猪肉剁成末。

2、将魔芋和豆腐切成小薄片，下入冷水锅中烧开，捞出，用开水泡上。

3、食用时，锅内放入汤、蘑芋、豆腐，用适量盐煮过，倒入漏勺沥干水分。然后锅洗净放入油烧六成热时，放入红椒丝、泡菜丝、猪肉末炒出香味，加蘑芋和豆腐进去，再放辣椒酱、盐、味精、香醋焖入味，最后加入大蒜花和香油，装入盘内即可。

木耳芥末魔芋丝

材料：木耳20克，魔芋丝60克，香菜2根，绿芥末适量，陈醋适量，盐适量。

做法：

1、把木耳泡发好，然后放到热水中焯一下备用;魔芋丝用清水冲一下。

2、调汁。在一个小碗里倒入适量的陈醋，挤入两厘米长的绿芥末放入盐拌匀，汁就调好了。

3、将调好的汁倒入木耳和魔芋丝里放入少量的香菜拌匀就做好了！

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