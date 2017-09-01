吃对食物也能减肥！6个达人极力推荐的减肥方法

核心提示：全世界很多人都在忙于减肥，全世界又有很多不同的减肥方式，今日小编就带大家了解下全球减肥法则。
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肥胖的人可能尝试了很多方式去减肥，全世界数起来应该有很多很多方法，全球有名的减肥法则往下看。
1、食欲控制法
克制食欲，每餐只摄取您以往常量的百分之七十。一个星期之后，您的胃就会自然而然地缩小，而食欲也自然而然地下降。大多数肥胖患者都有很好的胃口，这样的话则可以通过药物治疗来降低食欲。不过过度节食是不提倡的。
2、少吃多餐法
少吃多餐法就是把一日三餐这个日常饮食习惯细分成更多的餐数。当您感觉饥饿的时候，吃得越慢越好。这样就能减少多余脂肪的堆积。
3、白醋减肥法
白醋所含有的氨基酸不仅能消耗掉体内的脂肪，还同时能帮助促进糖和蛋白质等物质的代谢。有调查显示，每天摄入15毫升到20毫升的白醋，一个月就能减少6斤脂肪。
4、雨中行减肥
雨中行走能让你心旷神怡，有助于调节神经，消除郁闷。
消除郁闷与减肥是2个不同的概念，不郁闷就不一定瘦，郁闷也不定胖。有些抑郁症病人就整天不想吃东西，瘦得皮包骨头;还有一些则是暴饮暴食，像吹气球一样地很快胖起来。再说在雨里走吧，万一给淋感冒了咋办呢，搞坏了身体没人赔给你的。
5、大笑减肥
大笑时，人的基础代谢会增加20%。按照这个数字推算，如果每天大笑10—15分钟，就可以烧掉50千卡的热量，一年下来就可以轻松减掉2公斤体重。
笑本身是一种全身运动，尤其是胸骼的运动，但你不可能一直在那儿笑啊。即使你就使劲在那儿笑半个小时，一吃东西后所消耗的糖份和水分也就都回来了。
6、豆浆饼减肥法
目前，日本最流行的减肥食品叫“豆浆饼”。它是一种大豆制品，据生产厂家宣称，每个饼只产生146千卡的热量，但由于里面添加了多种维生素和矿物质，因此营养非常充足，相当于一顿丰富的饭菜，一般连续吃9天，便可达到减肥4公斤的目的。此外，减肥饮料也是日本减肥食品中的重头戏，销量最好的一种叫“可以喝的美容液”，其主要成分除了可可粉、海带粉以外，还添加了叶酸等11种维生素以及3种矿物质，最主要的是里面添加了胶原蛋白，据说不仅能减肥，还能起到美容的效果。
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