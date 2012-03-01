瑜伽局部减肥 坐姿平衡伸展消除多余脂肪

核心提示：瑜伽局部减肥怎么办？想要减掉腰腹多余脂肪吗？小编推荐下面的瑜伽局部减肥2式，对消除腰腹多余脂肪很有帮助。一起来试一试吧！
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
瑜伽局部减肥姿势：坐姿平衡伸展
1.坐姿，两腿并拢向身体方向收回，两手抓两脚脚踝。
2.吸气，以尾骨做支撑，两手抓脚踝将两腿抬离地面，呼气试着将膝盖蹬展，保持身体平衡，均匀呼吸。
3.吸气，左手抓住右脚踝或小腿外侧。另一侧腿保持膝盖蹬直并始终抬离地面。
4.呼气，右手带动右臂平举，使整个脊柱向后拧转。眼睛平视右手手臂。保持身体平衡、均匀呼吸。
瑜伽局部减肥作用：身体侧弯的动作可以消除侧腰部位的多余脂肪。
温馨提示：这个姿势在完成的时候因为刺激的部位在腰腹，所以背部尽量保持挺展，膝盖可以弯曲。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
说到我的减肥故事，就一定要从我初中的时候说起，因为初中之前我...向TA取经
已经算是个资深减肥者，从大二二十岁开始减肥，只是觉得大学里美...向TA取经
你还记得身边那个天天嘴上喊着减肥，腰围在一圈圈增长的“减肥达...向TA取经
我是从2017年二月十二号晚上十一点二十八分想要减肥的，是真真正...向TA取经
我是从小一直胖到大的，之前算是微胖，真正胖到一发不可收拾的时...向TA取经
去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...向TA取经
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]