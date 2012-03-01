排水+排毒 瑜伽局部减肥塑造优美线条

核心提示：瑜伽局部减肥要怎么做？想赶走身体不同位置的多余脂肪，除了要注意均衡饮食外，只要配合现适合的瑜伽运动，集中收紧上下半身肌肉，重塑优美线条绝非难事！

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瑜伽局部减肥 塑造身体优美线条。

手臂、背部及腰间的赘肉通常较难减去，所以除了以下的瑜伽动作外，建议配合适量的带氧运动及少吃零食或高糖、高盐的食物，以增加塑身的效果。

瑜伽局部减肥 健美手臂

step1 先以双膝跪地，再以掌心下压以双臂支撑身体；

step2 右脚用力向 后 扯，并尽量提起脚尖，重复左脚再做；

step3 面向前并利用手臂及脚的力度支撑身体，保持动作约10～20秒，有需要再重复整组动作。

瑜伽局部减肥 美化背肌

step1 先伏于地上，面向地板，再抬起头，双臂放于臀部旁边，掌心向天；

step2 双手向后合掌，再向后用力抬起上半身;

step3 再将双脚同样用力抬高离地，做出V形状态，尽量保持动作约10～15秒。

瑜伽局部减肥 塑造腰线

step1 先用双掌及脚尖支撑身体，保持双臂伸直；

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step2 身体面向左方，以单手保持平衡并用力以双脚及右边手臂支撑身体；

step3 左手伸直，用力向上提高，并以腰力向上作伸展，以自然呼吸速度保持动作约10秒，再重复左右方向。

亚洲女性以及经常坐办公室的女士，通常下半身肥胖较为严重，由于欠缺活动的关系，很容易有肠胃问题，增加宿便形成，以下有3款集中下半身的运动能增加水分吸收，对改善体形更有帮助。