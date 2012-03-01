排水+排毒 瑜伽局部减肥塑造优美线条

核心提示：瑜伽局部减肥要怎么做？想赶走身体不同位置的多余脂肪，除了要注意均衡饮食外，只要配合现适合的瑜伽运动，集中收紧上下半身肌肉，重塑优美线条绝非难事！
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
手臂、背部及腰间的赘肉通常较难减去，所以除了以下的瑜伽动作外，建议配合适量的带氧运动及少吃零食或高糖、高盐的食物，以增加塑身的效果。
瑜伽局部减肥 健美手臂
step1 先以双膝跪地，再以掌心下压以双臂支撑身体；
step2 右脚用力向 后 扯，并尽量提起脚尖，重复左脚再做；
step3 面向前并利用手臂及脚的力度支撑身体，保持动作约10～20秒，有需要再重复整组动作。
瑜伽局部减肥 美化背肌
step1 先伏于地上，面向地板，再抬起头，双臂放于臀部旁边，掌心向天；
step2 双手向后合掌，再向后用力抬起上半身;
step3 再将双脚同样用力抬高离地，做出V形状态，尽量保持动作约10～15秒。
瑜伽局部减肥 塑造腰线
step1 先用双掌及脚尖支撑身体，保持双臂伸直；
step2 身体面向左方，以单手保持平衡并用力以双脚及右边手臂支撑身体；
step3 左手伸直，用力向上提高，并以腰力向上作伸展，以自然呼吸速度保持动作约10秒，再重复左右方向。
亚洲女性以及经常坐办公室的女士，通常下半身肥胖较为严重，由于欠缺活动的关系，很容易有肠胃问题，增加宿便形成，以下有3款集中下半身的运动能增加水分吸收，对改善体形更有帮助。
说到我的减肥故事，就一定要从我初中的时候说起，因为初中之前我...向TA取经
已经算是个资深减肥者，从大二二十岁开始减肥，只是觉得大学里美...向TA取经
你还记得身边那个天天嘴上喊着减肥，腰围在一圈圈增长的“减肥达...向TA取经
我是从2017年二月十二号晚上十一点二十八分想要减肥的，是真真正...向TA取经
我是从小一直胖到大的，之前算是微胖，真正胖到一发不可收拾的时...向TA取经
去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...向TA取经
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]